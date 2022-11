Margherita di Savoia ha il suo brand per le feste di fine anno: è il “Natale Green 2022”

MARGHERITA DI SAVOIA - Verde come l’ambiente, verde come l’ecologia, verde come la speranza di un futuro migliore: è il filo conduttore che legherà gli appuntamenti che il Comune di Margherita di Savoia sta predisponendo in vista delle ormai imminenti feste di fine anno. Il Natale Green 2022 sarà il brand che caratterizzerà il cartellone delle iniziative in cantiere per celebrare la Natività del Signore, per salutare l’anno che se ne va ed accogliere il 2023, con l’auspicio che possa essere un anno di serenità e di prosperità.

Il marchio, che rappresenta un albero di Natale che si sovrappone per metà ad una margherita stilizzata, sarà presente su tutti i manifesti e tutte le locandine che annunceranno gli eventi del cartellone allo studio dell’amministrazione comunale e che sarà presentato nei prossimi giorni. Il logo, nato da un progetto realizzato in collaborazione con alcune associazioni locali, sarà inoltre riprodotto su un adesivo che verrà consegnato a tutte le attività commerciali aderenti all’iniziativa e sarà disponibile a richiesta presso il Punto IAT sito in Via Principe Amedeo n. 4.

«Nei prossimi giorni - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto - presenteremo ufficialmente il cartellone del programma per le feste di fine anno che l’assessore al turismo Francesca Santobuono e l’assessore alle attività produttive Mario Braccia stanno predisponendo grazie anche al contributo di idee da parte di alcune associazioni culturali cittadine che hanno offerto la loro collaborazione per la buona riuscita degli eventi. Legare il nostro programma ad un brand immediatamente riconoscibile come quello del Natale Green 2022 è un’ottima idea che diventa anche il veicolo per trasmettere un messaggio di speranza e di impegno a tutelare l’ambiente, ma al tempo stesso vuole essere anche un’esortazione a collaborare tutti insieme con senso civico per mantenere la nostra città sempre pulita e decorosa. Siamo anche alla vigilia di importanti cambiamenti per quanto concerne il sistema di raccolta differenziata e servirà senso di responsabilità da parte di tutti».

