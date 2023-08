La ricetta a base di Cipolla Bianca di Margherita Igp corre sulle confezioni di sale

MARGHERITA DI SAVOIA - Sugli scaffali del Nord Italia si trovano già. Sono le nuove confezioni di sale iodato (sia fino che grosso) prodotto da Atisale SpA che sul packaging riportano due ricette selezionate del Consorzio di tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp. La novità ha preso il via in Lombardia, presso la grande distribuzione, e a seguire riguarderà altre Regioni. Le ricette riportate sul retro della confezione sono due: una di Salvatore Riontino, chef del ristorante Canneto Beach di Margherita di Savoia (BT) con “Cipolle al forno della tradizione” e l’altra della foodblogger fiorentina Silvia Romeo, ideatrice e autrice di “Ancheoggiadietadomani”, seguito da oltre 10mila follower, con la ricetta in bella vista sulla confezione di sale margheritano “La parmigiana di Cipolla Bianca di Margherita Igp”.

«Ringraziamo Atisale per questa sinergia - dice Giuseppe Castiglione presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp -. Rappresenta un bel connubio tra due eccellenze del nostro territorio, il sale e la nostra cipolla Igp, un sodalizio che andrà avanti in un futuro non troppo lontano con altre iniziative. Il nostro obiettivo è coinvolgere con la Cipolla Bianca di Margherita Igp le realtà produttive legate alla terra e al mare (Salina, stabilimenti balneari, Terme, produttori e aziende agricole), in un grande progetto di tutela, sostenibilità e sviluppo di questo meraviglioso territorio. Questo è solo il primo step».

«La partnership con il consorzio nasce dalla volontà di Atisale di tutelare e valorizzare il territorio, non solo quello del meraviglioso ecosistema della Salina, ma quello di una Regione, la Puglia, ricca di bellezze naturali e di prodotti eno-gastronomici di qualità - conferma Andrea Pedrazzini, Responsabile Marketing e Comunicazione Compagnia Italiana Sali e Atisale -. Come, appunto, il nostro sale e la cipolla bianca di Margherita Igp, due prodotti locali ricchi di gusto e di croccantezza, frutto entrambi di una terra sapida, dai terreni sabbiosi, baciati dal sole e accarezzati dal vento carico di iodio e minerali marini. E del lavoro dell’uomo, che da generazioni coltiva e raccoglie questi preziosi gioielli della terra con metodi tradizionali tramandati nel tempo. Ecco perché, insieme, cipolla e sale sono ingredienti perfetti per ricette uniche e gustose».

La Cipolla Bianca di Margherita Igp non viene prodotta nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (BT), Zapponeta (FG) e Manfredonia (FG). Al Consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.



