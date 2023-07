Il Ministero delle Infrastrutture sollecita la rimozione delle barriere sul lungomare salinaro. Comunicazione a Capitaneria, Regione, Prefetto e Sindaco

MARGHERITA DI SAVOIA - «Egregio Direttore, anche attraverso il Giornale da Lei condotto e gestito, si trova opportuno relazionare alla popolazione Salinara, sperando di farne cosa gradita che, in data odierna, dall’interessato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è pervenuta comunicazione con la quale il Dirigente del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale e il Trasporto Marittimo e per le vie d’Acqua Interne, “ha sollecitato le Autorità in indirizzo ad attivare tutte le procedure atte ad evitare la preclusione all’uso, da parte dei bagnanti, di aree di litorale appartenenti al lungomare di Margherita di Savoia” e di “provvedere alla risoluzione dell’urgente problema esposto”. (Allegato)

L’augurio da porsi è legato anche al desiderio Collettivo di vedere definitivamente qualificato quel meraviglioso angolo del Nostro Paese, costituente un valido ed efficace naturale volano economico anche durante il periodo invernale, sostenuto da un innovativo modus operandi del settore commerciale ed economico locale e condotto da una responsabile e competente politica economica locale.

avv. COSIMO DAMIANO CRISTIANO