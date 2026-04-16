Provincia BAT, il centrodestra diserta l’incontro con Lodispoto e chiede l’accesso agli atti

ANDRIA - Il centrodestra non parteciperà all’incontro convocato dal presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto, e formalizza la richiesta di accesso agli atti dell’ente. È quanto si legge nella nota congiunta firmata dai segretari provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, dai consiglieri provinciali eletti e dai sindaci di area.

Alla base della decisione, spiegano i firmatari, vi è una valutazione politica netta: il presidente «non gode della fiducia politica dei sindaci e dei sei consiglieri provinciali del centrodestra eletti domenica scorsa». In questo quadro, la convocazione non viene ritenuta riconducibile «a un ordinario passaggio istituzionale».

Da qui la scelta di non partecipare all’incontro e di assumere una posizione definita «chiara e condivisa», che - si sottolinea - si colloca «nel perimetro della coerenza politica e del rispetto delle dinamiche istituzionali emerse all’esito della recente consultazione elettorale».

Contestualmente, il centrodestra ha avanzato formale richiesta di accesso a tutta la documentazione contabile e programmatoria dell’ente, a partire dal bilancio. L’obiettivo è acquisire «un quadro completo e puntuale dello stato dei conti, delle procedure in corso e degli impegni assunti».

Annunciata anche una verifica sulle principali aree di intervento dell’amministrazione provinciale, con particolare riferimento alla programmazione, allo stato dei lavori pubblici, all’organizzazione interna e alle priorità strategiche.

«Il nostro esclusivo obiettivo - concludono i firmatari - è garantire a tutti i cittadini che la Provincia funzioni, assicurando efficienza, efficacia e trasparenza nell’interesse del territorio».

Redazione CorriereOfanto.it