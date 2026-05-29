Guardia di Finanza BAT: frodi nel settore dei carburanti agevolati per la pesca

BARLETTA - Nell’ambito delle attività della Guardia di Finanza volte alla prevenzione e contrasto delle frodi nel settore dei carburanti, i Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani hanno effettuato mirati approfondimenti nei confronti di soggetti economici del settore della pesca attivi nella marina di Margherita di Savoia, all’esito dei quali hanno portato alla luce diversi episodi di frode fiscale in termini di distrazione - dall’uso consentito dalla legge - di significativi quantitativi di carburante riservato alla navigazione dei pescherecci.

In particolare, i Finanzieri della Tenenza di Margherita di Savoia, dopo avere analizzato i tracciati delle uscite in mare di alcuni pescherecci operativi nella marina del Comune, hanno comparato i dati informatici delle dotazioni obbligatorie di bordo con le dichiarazioni fatte dai comandanti delle imbarcazioni al competente Ufficio marittimo della Capitaneria di Porto, riscontrando ripetute irregolarità tra le ore effettivamente impiegate nell’attività di pesca e quelle ufficialmente dichiarate di navigazione.

A conclusione degli approfondimenti ispettivi è stata accertata l’illecita condotta di n. 6 soggetti, quali comandanti di altrettanti pescherecci, per aver destinato complessivamente circa 15,3 tonnellate di carburante acquistato in esenzione di imposta (accisa) prevista per l’attività di pesca, ad usi diversi da quelli consentiti dalla legge per cui ne prevede l’agevolazione.

Di tali condotte illecite è stata informata la competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che provvederà alla quantificazione della sanzione amministrativa fino ad un importo massimo di circa 130 mila euro.

Gli esiti dell’attività di servizio riportati testimoniano l’incisiva azione della Guardia di Finanza, specialmente in una fase storica, come l’attuale, di particolare attenzione alle frodi nel settore delle accise che arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e comportano effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza, con riflessi negativi sugli operatori economici onesti.

Comunicato stampa Guardia di Finanza - Comando Provinciale Barletta-Andria-Trani