“Semi di Legalità”: il ricordo di don Pino Puglisi diventa messaggio di coraggio e responsabilità civile

CANOSA DI PUGLIA - Giovedì 21 maggio, presso l’Auditorium della Parrocchia Gesù Liberatore, ha avuto luogo una serata intensa e partecipata che ha visto protagonista l’attore Christian Di Domenico. Attraverso il suo coinvolgente racconto teatrale “U’ Parrinu”, l’attore ha ripercorso la vita di don Pino Puglisi, il sacerdote assassinato dalla mafia nel 1993 per il suo costante impegno educativo e sociale nel quartiere Brancaccio di Palermo. L’incontro ha rappresentato un importante momento di riflessione e memoria, capace di coinvolgere il pubblico sui temi della legalità, del coraggio e della responsabilità civile, lasciando nei presenti un messaggio profondo di speranza e impegno concreto contro ogni forma di criminalità organizzata.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento - afferma l’Assessore alle Politiche Sociali e Welfare, dott.ssa Maria Angela Petroni - a tutti coloro che hanno reso così intensa e significativa la tre giorni “Semi di Legalità”. Sono stati giorni ricchi di emozioni, riflessioni profonde e testimonianze autentiche, che hanno lasciato un segno importante nella nostra comunità. Ringrazio di cuore don Michele Pace per avermi voluta in questo percorso così prezioso, condividendo insieme momenti di grande valore umano e istituzionale. L’esempio di don Pino Puglisi, insieme a quello del giudice Giovanni Falcone, continua a indicarci la strada: educare, seminare coscienze e costruire comunità fondate sulla legalità, sul coraggio e sulla solidarietà. Grazie a tutti per le emozioni vissute insieme e per il messaggio che porteremo avanti ogni giorno».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia