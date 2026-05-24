Il PD di Margherita di Savoia rinnova la propria organizzazione e rilancia su partecipazione e sviluppo locale

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Circolo del Partito Democratico di Margherita di Savoia ha ufficializzato la costituzione della nuova Segreteria e della Direzione di Circolo al termine del congresso cittadino svoltosi presso la sede di via Galeotta 3.

L’assemblea congressuale, esprimendosi all’unanimità, ha confermato Ruggiero (detto Rino) Laruccia nel ruolo di segretario cittadino. Eletti anche Michele De Mango come tesoriere e Raffaele Riondino alla presidenza del circolo. Contestualmente è stata definita la nuova Direzione di Circolo composta da Paolo Compare, Raffaella Farano, Giuseppe Delvecchio, Antonella Cusmai, Pierpaolo Palmiotti, Carmela Russo e Ruggiero Piccolo.

Definita inoltre la composizione della Segreteria, con l’assegnazione delle deleghe operative nei diversi ambiti di attività del partito. Paolo Compare assumerà il ruolo di vicesegretario e responsabile della comunicazione, delle relazioni politico-istituzionali e dei rapporti con organizzazioni sindacali, associazioni e organi di stampa. A Raffaele Riondino sono state affidate le politiche del lavoro, mentre Michele De Mango seguirà l’organizzazione e il tesseramento. Giuseppe Delvecchio sarà responsabile della formazione politica, delle politiche educative, della cultura e del terzo settore; Raffaella Farano delle politiche per l’impresa e lo sviluppo economico; Giovanni Sinesi delle politiche sul turismo; Vincenzo Gambatesa delle politiche sanitarie e della scuola; Pierpaolo Palmiotti delle politiche ambientali, della transizione energetica e del territorio; Maurizio Valendino dei lavori pubblici, urbanistica e arredo urbano.

Per l’area dedicata agli enti locali, con particolare riferimento a regolamenti, contratti, procedure e trasparenza amministrativa, opereranno Antonella Cusmai, Ruggiero Piccolo, Carmela Russo e Michele Panunzio in collaborazione con il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Diella.

Nel documento diffuso dal circolo cittadino, il Partito Democratico evidenzia la volontà di consolidare la propria presenza sul territorio, rafforzando il rapporto con la comunità e rendendo la sede del partito uno spazio stabile di ascolto, confronto e partecipazione.

Tra le priorità indicate dalla nuova struttura dirigente vi sono il rafforzamento del dialogo con cittadini, associazioni e categorie produttive, il sostegno alle politiche per il lavoro e lo sviluppo economico del territorio, oltre alla valorizzazione delle saline e della filiera turistica locale. Ampio spazio viene inoltre riservato ai temi dell’ambiente, della salute, della scuola, della cultura, dello sport e delle politiche giovanili, nel quadro di un’azione politica improntata a trasparenza amministrativa, legalità e partecipazione democratica.

«Ringrazio tutti gli iscritti e le iscritte per la fiducia - ha dichiarato il segretario Ruggiero Laruccia -. Mettiamo a disposizione della comunità competenze ed energie per costruire un Partito Democratico radicato, aperto e capace di contribuire alle scelte che riguardano il futuro di Margherita di Savoia».

Nei prossimi giorni è previsto l’insediamento degli organismi dirigenti con la definizione del piano di lavoro trimestrale e l’avvio dei tavoli tematici aperti alla partecipazione pubblica.

Redazione CorriereOfanto.it