Riparte da Margherita di Savoia la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere

MARGHERITA DI SAVOIA - Un luogo familiare, in cui si entra per un farmaco, un consiglio o una misurazione della pressione. È proprio dal bancone della farmacia che riparte, nei Comuni dell’Ambito del Tavoliere Meridionale, la campagna di sensibilizzazione “Uniti contro la violenza”, promossa dal Centro antiviolenza “Osservatorio Giulia e Rossella” di Barletta. L’iniziativa, avviata nel novembre dello scorso anno, proseguirà fino alla fine del 2026. La nuova fase prevede l’allestimento di info point dedicati all’interno delle farmacie del territorio.

Il primo appuntamento è in programma a Margherita di Savoia, lunedì 21 settembre, dalle ore 10 alle ore 12, presso la Farmacia Guerriero. A ottobre le prossime tappe interesseranno gli altri Comuni dell’Ambito.

La scelta non è casuale. Le responsabili dell’Osservatorio spiegano che si tratta di una precisa strategia di prossimità e di tutela. La farmacia, osservano, non è soltanto un esercizio commerciale, ma anche un presidio sanitario e sociale e un luogo di fiducia quotidiana. Per molte donne varcare la soglia di un centro antiviolenza o di un ufficio pubblico può rappresentare un passo difficile, talvolta impossibile. Invece, entrare in farmacia per un’esigenza di salute è un gesto ordinario, che non desta sospetti. Da quel gesto può nascere l’occasione per prendere un opuscolo, chiedere un’informazione e scoprire che esiste una rete pronta a sostenere chi subisce violenza.

Negli info point le cittadine e i cittadini potranno conoscere i servizi gratuiti e le forme di supporto disponibili sul territorio. Potranno anche ricevere indicazioni concrete su come attivare in tempi rapidi la rete di protezione. L’obiettivo di fondo del progetto resta quello di informare e sensibilizzare le comunità sul tema della violenza di genere. Si punta anche ad abbattere le barriere, fatte spesso di paura, isolamento e dipendenza economica, che tengono le donne che subiscono violenza lontane dai canali di aiuto istituzionali.

La campagna può contare sul pieno sostegno dell'amministrazione comunale di Margherita di Savoia. Il sindaco, l'avvocato Bernardo Lodispoto, ricorda che la lotta alla violenza contro le donne è una delle priorità della giunta fin dal suo insediamento. È un impegno portato avanti, sottolinea il primo cittadino, grazie alla sensibilità e al lavoro dell'assessora ai Servizi sociali, Grazia Damato. Per il sindaco Lodispoto, far conoscere i servizi attivati in collaborazione con l’Osservatorio e radicare sul territorio la cultura di una rete di protezione diffusa è la strada più efficace per contrastare la violenza di genere. È anche il modo per «inviare un messaggio potente: in questa lotta le donne non sono sole».

Redazione CorriereOfanto.it