Controllo del territorio e prossimità: si conclude nella BAT il servizio delle pattuglie ippomontate della Polizia di Stato

ANDRIA - Con la conclusione della stagione estiva si è concluso anche il servizio delle pattuglie ippomontate della Polizia di Stato, attivato dalla Questura della BAT nell’ambito del rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio predisposti per i mesi estivi.

Dal 1° luglio al 6 settembre, le pattuglie ippomontate hanno affiancato i servizi ordinari di controllo del territorio, assicurando una presenza costante in diversi comuni della provincia e consentendo di estendere l’attività di vigilanza anche in aree caratterizzate da particolari difficoltà di accesso.

L’impiego dei cavalli ha infatti permesso di raggiungere non soltanto i luoghi maggiormente frequentati nel periodo estivo - quali i litorali, i centri urbani, i parchi e le aree verdi dei comuni di Andria, Barletta, Trani e Bisceglie, nonché di Margherita di Savoia e Castel del Monte - ma anche le zone rurali, boschive e più impervie del territorio provinciale, dove la conformazione del terreno può rendere più complesso il controllo con i tradizionali mezzi di servizio.

Particolare attenzione è stata quindi rivolta alle aree dell’Alta Murgia, nel territorio di Andria, dove la presenza delle pattuglie a cavallo ha consentito di effettuare attività di perlustrazione e prevenzione anche in zone difficilmente raggiungibili con le autovetture di servizio. Una modalità operativa che ha rappresentato un ulteriore strumento di integrazione dei dispositivi di controllo del territorio, garantendo una presenza più ampia e capillare.

Le pattuglie ippomontate sono state inoltre impiegate in occasione di eventi e servizi di rappresentanza, contribuendo alla visibilità della Polizia di Stato in importanti manifestazioni che hanno richiamato un numeroso pubblico.

Nel corso dell’estate sono stati pertanto assicurati numerosi servizi, con l’impiego iniziale delle pattuglie provenienti dai Reparti di Napoli e Caserta e, nelle settimane successive, di quelle dei Reparti di Roma - Tor di Quinto e Ostia - e Palermo.

L’esperienza ha consentito di coniugare le esigenze di sicurezza e controllo del territorio con quelle di prossimità, valorizzando le peculiarità del servizio ippomontato e la sua capacità di garantire una presenza efficace anche nei contesti più difficilmente accessibili, oltre a creare occasioni di incontro con la cittadinanza.

La Questura della BAT esprime, infine, un sentito ringraziamento alle Amministrazioni comunali che hanno collaborato alla realizzazione del servizio, assicurando il necessario supporto organizzativo e logistico connesso alla presenza e alla gestione degli animali sul territorio e contribuendo così al buon esito dell’iniziativa.

Comunicato Stampa Questura di Barletta-Andria-Trani