Inaugurata a Margherita di Savoia la prima ciclostazione del servizio di bike sharing nell’ambito del progetto STEP - Puglia Imperiale

MARGHERITA DI SAVOIA - Con l’inaugurazione della prima ciclostazione a Margherita di Savoia parte il servizio di bike sharing elettrico del Progetto STEP - Puglia Imperiale Experience Pass, promosso dal Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino e che coinvolge 13 Comuni (i dieci della Provincia BAT più Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi).

Inaugurata nella centralissima Via Giuseppe Mazzini (lato ingresso Villa Comunale), la ciclostazione tiene a battesimo una rete che a regime conterà 20 stazioni fisse e oltre 27 stazioni virtuali. La dotazione complessiva è di 200 biciclette a pedalata assistita (85 e-city bike e 115 mountain bike elettriche). (Foto)

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti Michele Patruno, Presidente del Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino che ha sottolineato l’importanza di una programmazione in termini di area vasta, ed il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto: «La nostra - ha detto - è una città che vive di turismo e che da anni lavora per essere sempre più accessibile e sostenibile. Il bike sharing di STEP aggiunge un tassello che serve ai residenti quanto ai visitatori per muoversi senza automobile, raggiungere il litorale e le saline e farlo all’interno di una rete che collega tutto il territorio della Puglia Imperiale».

Marcella Sasso, responsabile del Progetto STEP, ha spiegato come si usa il servizio, destinato agli utenti dai 18 anni in su: si scarica l’app STEP dagli store, si effettua la registrazione e si individuano sulla mappa le biciclette disponibili nelle stazioni fisse e nelle aree abilitate. Prelievo e riconsegna avvengono nei punti indicati dall’app. I costi sono irrisori: un euro per lo sblocco della e-bike, 2 centesimi al minuto (pari a 1,20 euro l’ora) per l’utilizzo.

«Il Comune di Margherita di Savoia - conclude il Sindaco Lodispoto - è sempre più orientato verso la difesa dell’ambiente ed il risparmio energetico: il bike sharing è un modello di mobilità urbana che riduce l’inquinamento del traffico veicolare e testimonia in modo concreto la visione strategica degli Enti locali impegnati nel promuovere la tutela dell’ambiente, urgenza ormai indifferibile».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO