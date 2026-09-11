Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: tre i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - Dopo la breve pausa del mese di agosto, torna a riunirsi il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in prima convocazione per lunedì 14 settembre 2026 alle ore 16.00 e in seconda convocazione per mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. “Programma Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia: Programmi di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Interventi di cui all’Artt. 4.1 e 4.2 della linea di intervento n. 1 di cui alla D.G.R. n. 2419 del 19.12.2019. Realizzazione alloggi E.R.P. alla Via Salinis”. Approvazione di variante al PRG e al PUG ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/20001.

2. Costituzione a titolo gratuito del diritto di superficie su area di proprietà comunale (compresa tra Via Mazzini, Via Vanvitelli e Via Imbriani - Fg. 16, part. 454-456-944) in favore dell’Istituto Oblati di San Giuseppe mediante atto privatistico di donazione modale ai sensi dell’art. 793 del Codice Civile.

3. Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2027-2031: approvazione schema di convenzione. Direttive in merito all’espletamento della gara.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO