Trinitapoli, una “Notte Bianca” all’insegna dello sport: cittadini ed istituzioni scendono in campo

TRINITAPOLI - Sport, aggregazione e partecipazione hanno animato la “Notte Bianca dello Sport”, svoltasi lunedì 31 agosto nello spazio antistante il Palazzetto dello Sport “Sandro Pertini”, nell’ambito del cartellone “Estate 2026” promosso dall’Amministrazione comunale.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Trinitapoli attraverso l’Assessorato allo Sport, ha ottenuto il patrocinio della Regione Puglia e del CONI - Comitato Regionale Puglia ed è stata realizzata nell’ambito delle opportunità offerte dal bando “Puglia Regione Europea dello Sport 2026”. L’obiettivo era portare le discipline sportive fuori dai tradizionali luoghi di pratica, creando un momento aperto a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini e valorizzando allo stesso tempo il lavoro delle associazioni presenti sul territorio. (Foto - Video)

Numerose le realtà che hanno aderito alla manifestazione: Associazione Nazionale Carabinieri Volontari ODV, ASD Atletica, ASD Volley/Basket, ASD Padel Chiquita, ASD Kinderballet, ASD Fight Club Fitness, Associazione Trinitapoli in Moto, Lab Art Events LAE, ASD Flamingo Volley, ASD Latin Way e Passion Dance.

Nel corso della serata gli spazi esterni al Palazzetto sono stati trasformati in un’area dedicata alle diverse discipline, con attività, dimostrazioni e momenti di intrattenimento. Si sono disputate partite di calcio, tennis, beach volley, pallavolo e basket, mentre il programma ha riservato spazio anche al padel, con il coinvolgimento dei partecipanti ai corsi di promozione, e ad attività dedicate all’atletica leggera, alla danza acrobatica e al fitness.

Alla manifestazione ha preso parte direttamente anche l’Amministrazione comunale. Il sindaco Francesco di Feo, insieme ad assessori e consiglieri, ha partecipato ad una partita di calcetto contro la formazione denominata “Il Resto del Mondo”, composta da cittadini di Trinitapoli.

«La Notte Bianca dello Sport è stata una vera festa della nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo -. Abbiamo voluto creare un momento nel quale lo sport potesse essere vissuto non soltanto come attività agonistica, ma come strumento di aggregazione, inclusione, partecipazione e benessere». Il primo cittadino ha sottolineato anche il contributo del bando “Puglia Regione Europea dello Sport 2026” e ringraziato associazioni, volontari e organizzatori per la riuscita dell’iniziativa.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore allo Sport Giovanni Landriscina, che ha evidenziato il ruolo svolto dalle associazioni sportive nella crescita e nella socializzazione dei più giovani. «La risposta del pubblico è stata davvero importante e dimostra quanto sia forte a Trinitapoli la voglia di stare insieme e vivere lo sport - ha affermato Landriscina -. Abbiamo voluto creare una manifestazione aperta a tutti, capace di mettere insieme discipline diverse e generazioni diverse».

Redazione CorriereOfanto.it