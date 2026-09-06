Provincia BAT, oltre 8,2 milioni di euro per la messa in sicurezza di ponti e viadotti

ANDRIA - Oltre 8,2 milioni di euro per la messa in sicurezza, il monitoraggio e la manutenzione di ponti e viadotti della rete stradale provinciale. Entra nella fase operativa il piano di interventi della Provincia di Barletta-Andria-Trani, finanziato con risorse complessive pari a 8.271.795,54 euro assegnate nell’ambito del piano nazionale per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti.

Gli interventi riguarderanno attività di monitoraggio strutturale, controllo, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture considerate strategiche per la viabilità provinciale. Dopo l’adeguamento degli atti progettuali e amministrativi alle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, la Provincia ha proceduto alla pubblicazione della gara sul proprio sito istituzionale, avviando così la fase di selezione degli operatori economici chiamati a realizzare gli interventi.

L’investimento è suddiviso in due lotti funzionali, ciascuno del valore di circa 4 milioni di euro. Un programma che, secondo il presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto, conferma l’attenzione dell’Ente verso la sicurezza della rete viaria e delle infrastrutture utilizzate quotidianamente da cittadini, lavoratori e imprese.

«Si tratta di risorse significative che confermano la centralità della sicurezza delle nostre strade e delle infrastrutture che ogni giorno garantiscono la mobilità di cittadini, lavoratori e imprese», sottolinea Lodispoto, evidenziando come l’obiettivo sia quello di proseguire «per una rete viaria provinciale più sicura ed efficiente, con una programmazione attenta delle risorse e interventi concreti a tutela delle comunità del territorio».

Redazione CorriereOfanto.it