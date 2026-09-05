Lucia Masciulli nominata vicepresidente del GAL Murgia Più: «Un incarico che accolgo con grande responsabilità»

CANOSA DI PUGLIA - Lucia Masciulli, consigliere delegato all’Agricoltura del Comune di Canosa di Puglia e già componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Murgia Più, è stata nominata vicepresidente dell’organismo. L’incarico arriva nell’ambito del nuovo assetto del Consiglio di Amministrazione, rinnovato lo scorso 10 luglio, che ha visto anche la conferma di Michele Patruno alla presidenza.

Una nomina che rafforza la presenza di Canosa di Puglia all’interno del GAL Murgia Più e affida a Masciulli un ruolo di responsabilità in una fase particolarmente delicata per il comparto agricolo, chiamato a confrontarsi con le sfide dell’innovazione, della sostenibilità, della competitività, dei cambiamenti climatici e del ricambio generazionale. «Accolgo questa nomina con grande soddisfazione e con un forte senso di responsabilità - dichiara Lucia Masciulli -. Ringrazio il presidente Michele Patruno e il Consiglio di Amministrazione per la fiducia. In questi anni ho avuto modo di conoscere da vicino il lavoro del GAL e le esigenze del nostro territorio; assumere oggi il ruolo di vicepresidente significa poter mettere questa esperienza ulteriormente a disposizione della nostra comunità».

L’agricoltura rappresenta uno dei settori strategici per Canosa di Puglia e per l’intero territorio di riferimento del GAL. «L’agricoltura non è soltanto un settore economico, ma è parte integrante della storia, dell’identità e del futuro del nostro territorio - sottolinea Masciulli -. Abbiamo aziende, professionalità e produzioni di grande valore che devono essere accompagnate nelle sfide dell’innovazione, della sostenibilità e della competitività». Tra le priorità indicate per il nuovo incarico figurano la valorizzazione delle produzioni locali, il sostegno alle imprese agricole, l’innovazione, la sostenibilità, il ricambio generazionale e il rafforzamento delle filiere, con l’obiettivo di cogliere al meglio le opportunità offerte dalla programmazione regionale ed europea.

«Il GAL deve continuare ad essere un punto di riferimento concreto per il territorio - aggiunge Masciulli -. Dobbiamo lavorare affinché le risorse e gli strumenti disponibili possano tradursi in opportunità reali per le imprese, per i giovani e per le comunità rurali». Nel suo nuovo incarico, la vicepresidente pone inoltre l’accento sull’importanza di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori del territorio. «Fare rete è fondamentale. Istituzioni, imprese, organizzazioni agricole e realtà associative devono continuare a confrontarsi e a costruire insieme una visione di sviluppo. In questo percorso continuerò a portare il mio contributo con spirito di collaborazione, ascolto e concretezza».

«Ringrazio tutti coloro che hanno riposto fiducia nel mio lavoro. Continuerò ad impegnarmi perché la voce del mondo agricolo e le potenzialità di Canosa possano trovare sempre maggiore spazio - conclude Masciulli - nei percorsi di programmazione e sviluppo del territorio».

Redazione CorriereOfanto.it