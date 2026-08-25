Inchiostro di Puglia compie dieci anni e festeggia «In Tour»: due serate a Margherita di Savoia e Martina Franca tra musica, community e la comicità di Toti e Tata

MARGHERITA DI SAVOIA - Dieci anni di racconti sulla Puglia, una community che ha superato i 700mila follower e due grandi feste di piazza per celebrare un progetto che ha fatto del territorio la propria cifra distintiva. «Inchiostro di Puglia» festeggia il primo decennio con «Inchiostro di Puglia In Tour - Zitti zitti in mezzo alla piazza!», due appuntamenti a ingresso libero: venerdì 28 agosto, alle 20.30, in Piazza Generale dalla Chiesa a Margherita di Savoia, e lunedì 7 settembre, alle 20.30, in Piazza XX Settembre a Martina Franca.

L’iniziativa è resa possibile grazie ai Comuni di Margherita di Savoia e Martina Franca, con Radio Selene in qualità di media partner e la produzione dell’agenzia “Evolve - Marketing, Comunicazione, Eventi e Cultura” di Danilo Sancilio.

Le due serate porteranno in piazza lo spirito di una realtà nata nel 2014 con l’obiettivo di raccontare la Puglia attraverso le persone che la vivono, diventata negli anni una delle più grandi community digitali dedicate alla regione. Per il decennale, il pubblico incontrerà dal vivo i volti di Inchiostro di Puglia in una festa costruita intorno alla musica, alla comicità e al coinvolgimento degli spettatori, con Toti e Tata tra gli ospiti principali e numerosi altri protagonisti che si alterneranno sul palco.

A condurre le due serate saranno i content creator di Inchiostro di Puglia: Valentina Palange, Michele Carella e Nicol Menga, affiancati dai volti della community. Non mancherà, dal palco, il lancio delle celebri magliette di Inchiostro di Puglia tra il pubblico in piazza, un modo per coinvolgere direttamente i presenti nella festa. Lo spettacolo sarà pensato per essere interattivo: i content creator gireranno tra il pubblico per domande, selfie e video, portando in piazza lo stesso spirito diretto e informale che li caratterizza sui social.

Per il decennale non potevano però mancare due amici di sempre: Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, gli amatissimi Toti e Tata, special guest delle tappe di Margherita di Savoia e Martina Franca. I due attori saranno protagonisti di uno show pensato per l’occasione, portando sul palco la loro comicità e inserendosi in una serata fatta di risate, racconti e momenti di interazione con il pubblico.

La festa avrà anche una forte componente musicale, con il live dei Superclassifica Sciò, band pugliese che propone un repertorio pop e revival capace di coinvolgere pubblici e generazioni differenti. Il gruppo è composto da Annamaria Ercole e Francesco Caselli alle voci, Pino Parisi al basso, Raffaello Bia alle tastiere, Gennaro Piepoli alla chitarra e Vito Parisi alla batteria.

A completare il programma sarà Radio Selene, media partner di «Inchiostro di Puglia In Tour»: l’emittente sarà presente in entrambe le piazze con i propri dj e speaker, affiancando allo spettacolo un dj set e garantendo la diretta radiofonica degli eventi. Le due tappe saranno inoltre accompagnate, nei giorni precedenti, da una campagna di promozione radiofonica e social.

Uno spazio sarà riservato anche agli artisti emergenti dei territori coinvolti. Per ciascuna tappa è prevista una selezione artistica, aperta a musicisti, cantanti, band, attori e a chiunque abbia un’arte da portare sul palco, promossa attraverso i canali social di Inchiostro di Puglia e del Comune interessato: l’artista o il gruppo selezionato, sulla base del merito artistico, avrà la possibilità di esibirsi dal vivo durante la serata, con uno spazio sul palco e una vetrina importante davanti al pubblico della piazza. Un tassello in più per rendere la festa dei dieci anni non soltanto uno spettacolo da seguire, ma un’occasione che coinvolga direttamente le realtà locali e i nuovi talenti del territorio.

Comunicato Stampa Inchiostro di Puglia