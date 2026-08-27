Pennetti Lab si rinnova nel segno della continuità: nuovo logo e nuovo sito per lo storico laboratorio nato nel 1978

BARLETTA - Una nuova identità visiva per raccontare l’evoluzione di una realtà che affonda le proprie radici nel territorio da quasi cinquant’anni. Pennetti Lab rinnova il proprio marchio e presenta il nuovo sito internet, segnando una nuova tappa nel percorso di crescita dello storico laboratorio di analisi nato a Barletta nel 1978.

A cambiare è innanzitutto l’immagine: il precedente logo, caratterizzato da un’impostazione più tradizionale, lascia spazio ad un segno grafico più essenziale e contemporaneo, nel quale il nome Pennetti Lab diventa elemento centrale. Un restyling che non vuole rappresentare una cesura con il passato, ma accompagnare l’evoluzione maturata negli anni.

«Ci sono cambiamenti che non cancellano ciò che siamo. Lo raccontano meglio. Pennetti Lab cambia veste, non identità», spiega il dott. Ludovico Pennetti, direttore amministrativo della struttura, presentando la nuova immagine. «Cambiano le forme. Resta ciò che conta: la stessa attenzione, la stessa professionalità, la stessa fiducia. Questo è il nuovo logo di Pennetti Lab. E racconta la storia che continua». Il ruolo di Pennetti all’interno della struttura è indicato anche nella nuova sezione dedicata all’équipe.

Una storia iniziata nel 1978, quando Antonio Pennetti aprì il primo laboratorio a Barletta, e proseguita attraverso un progressivo ampliamento dell’attività e della presenza sul territorio. Oggi la rete comprende il laboratorio centrale di via Antonio Meucci e il centro prelievi di via Giuseppe De Nittis a Barletta, oltre ai laboratori di Terlizzi, Canosa di Puglia e Trinitapoli, quest’ultimo aperto nel corso del 2026.

Il rinnovamento dell’immagine arriva dunque in una fase di crescita che non riguarda soltanto il numero delle sedi. Il nuovo portale pennettilab.it è stato riorganizzato per rendere più immediato l’accesso alle informazioni e ai servizi: dalla consultazione delle diverse tipologie di check-up agli esami specialistici, fino alle prestazioni domiciliari, alla prenotazione online e alla consultazione dei referti. Una sezione specifica è inoltre dedicata ai servizi rivolti ad aziende, studi professionali e strutture sanitarie.

Nel sito trovano spazio anche la Carta dei servizi e le certificazioni del laboratorio. Pennetti Lab indica, tra queste, la certificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 e la partecipazione a programmi di valutazione esterna della qualità in differenti settori della diagnostica di laboratorio.

Il nuovo logo diventa così il segno più visibile di un percorso che prova a tenere insieme tradizione e innovazione. “Evolviamo. Non cambiamo.” è il messaggio scelto per accompagnare il passaggio dalla precedente veste grafica alla nuova: una sintesi della volontà di aggiornare il modo di presentarsi senza interrompere il legame con la storia e con i pazienti costruito nel corso di quasi mezzo secolo.

GAETANO DALOISO