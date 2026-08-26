Pubblicato il bando di gara per la realizzazione del PalaSaline, opera da 3,7 milioni di euro

MARGHERITA DI SAVOIA - In data 25 agosto 2026 è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di realizzazione di un palazzetto dello sport denominato “PalaSaline”. L’intervento prevede un costo complessivo pari a 3.731.000,00 euro ed è finanziato per 2.500.000,00 euro con mutuo contratto presso l’Istituto del Credito Sportivo e per 1.231.000,00 euro con fondi del bilancio comunale. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 12 ottobre 2026.

Il “PalaSaline” sorgerà nell’area a ridosso dello stadio comunale di fianco al tensostatico: sarà dotato di un ampio parcheggio ed avrà una capienza di circa 450 posti a sedere; le misure del parquet sono omologate per le gare nazionali di calcio a 5 e pallavolo e a livello Silver 1 per la pallacanestro; l’impianto sarà inoltre fornito di tutti i comfort e dei locali tecnici e di servizio necessari per il regolare svolgimento delle attività. Trattandosi di una struttura polivalente, potrà essere destinata anche per la realizzazione di spettacoli ed eventi culturali.

«Conclusa questa fase - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto -, di concerto con il consigliere delegato allo sport Salvatore Lattanzio ci attiveremo immediatamente per reperire, sotto qualsiasi forma, i finanziamenti necessari per la risistemazione dello stadio comunale: il nostro obiettivo è creare una vera e propria cittadella dello sport perché, come è stato detto in occasione della presentazione del progetto del PalaSaline, l’impiantistica sportiva è vita per il territorio».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO