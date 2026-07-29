Canosa di Puglia si prepara alla festa patronale: luminarie di ultima generazione, droni luminosi e spettacoli pirotecnici

CANOSA DI PUGLIA - Luminarie di ultima generazione, spettacoli di droni e fuochi d’artificio, insieme ai concerti di Enrico Ruggeri e “Canta Napoli 3.0”. È il programma civile predisposto dall’Amministrazione comunale, con il supporto tecnico e amministrativo del Comitato Feste Patronali, in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Sabino, Alfonso e Maria Santissima della Fonte.

L’obiettivo dell’iniziativa è affiancare al calendario liturgico una proposta più articolata, capace di valorizzare la città e le sue tradizioni e di accogliere in un clima di festa i numerosi canosini che, in occasione della ricorrenza, faranno ritorno nella propria terra d’origine.

Tra gli appuntamenti più attesi figura lo spettacolo di droni luminosi, in programma alla mezzanotte di sabato 1 agosto in via Agli Avelli. Al rientro della processione nella Cattedrale di San Sabino, inoltre, alcune scie luminose renderanno omaggio ai Santi Patroni. Il programma prevede anche lo spettacolo pirotecnico organizzato dal Comitato Feste Patronali, che si terrà alla mezzanotte di mercoledì 5 agosto nei pressi della sala ricevimenti “Lo Smeraldo”.

Ampio spazio sarà riservato anche alla musica. Venerdì 31 luglio, alle 21.30, piazza Vittorio Veneto ospiterà lo spettacolo “Canta Napoli 3.0”, mentre domenica 2 agosto, a partire dalle ore 21, sullo stesso palco si esibirà Enrico Ruggeri.

L’Amministrazione guidata dal sindaco Vito Malcangio ha scelto di sostenere e finanziare in maniera più consistente il programma civile della Festa Patronale, considerata non soltanto un momento di devozione, ma anche un’occasione per riaffermare l’identità religiosa e civile della comunità e promuovere un turismo legato alle tradizioni e alla cultura del territorio.

GAETANO DALOISO