Sagra della Percoca di Loconia, grande partecipazione. Comune e Pro Loco Canosa: «Un patrimonio da tutelare e promuovere»

CANOSA DI PUGLIA - Una significativa partecipazione di cittadini e visitatori ha caratterizzato la Sagra della Percoca di Loconia, organizzata dal Comune di Canosa di Puglia e dalla Pro Loco Canosa, in collaborazione con le aziende, le associazioni e le realtà produttive della borgata.

Protagonista della manifestazione è stata la Percoca di Loconia, riconosciuta come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) della Regione Puglia e considerata uno dei simboli dell’identità agricola e produttiva della Valle dell’Ofanto. Un frutto apprezzato per il gusto e le proprietà nutrizionali, nel quale si racchiudono la storia della frazione, il lavoro delle aziende agricole e un patrimonio di conoscenze tramandato nel corso delle generazioni. (Foto)

Degustazioni, musica, intrattenimento e iniziative dedicate alla cultura rurale hanno accompagnato la serata, offrendo ai partecipanti un’esperienza capace di coniugare tradizione, enogastronomia e socialità. La manifestazione si è confermata così tra gli appuntamenti più rappresentativi dell’estate canosina, contribuendo alla promozione delle produzioni locali e alla valorizzazione turistica della borgata.

L’evento ha rappresentato anche un esempio di collaborazione tra istituzioni, produttori, associazioni, operatori economici e volontari, dimostrando come la condivisione di obiettivi e competenze possa favorire la crescita dell’offerta culturale e turistica del territorio.

«La straordinaria partecipazione registrata alla Sagra della Percoca ci rende particolarmente orgogliosi, perché dimostra quanto la valorizzazione delle nostre eccellenze rappresenti una scelta vincente - ha dichiarato il sindaco Vito Malcangio -. Eventi come questo rafforzano il senso di appartenenza e contribuiscono a far conoscere Canosa di Puglia oltre i confini cittadini».

Il primo cittadino ha quindi ringraziato la Pro Loco Canosa, i produttori, i volontari, gli operatori economici, le associazioni, il parroco, le forze dell’ordine, la Polizia locale, i residenti della borgata, gli artisti e quanti hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa.

Sul valore promozionale della manifestazione si è soffermata l’assessore al Turismo, Cristina Saccinto: «Il nuovo modello di turismo ricerca sempre più esperienze autentiche e coinvolgenti, capaci di raccontare la storia e l’identità dei luoghi. La Sagra della Percoca rappresenta un’importante occasione per valorizzare i contesti rurali e trasformarli in luoghi di attrattività turistica».

L’assessore agli Eventi, Saverio Di Nunno, ha invece evidenziato il lavoro organizzativo svolto nei mesi precedenti: «Il successo della Sagra della Percoca è il risultato di un grande lavoro di squadra, fondato su tavoli di confronto, rapporti di fiducia e condivisione, a beneficio dell’intera comunità».

La consigliera comunale delegata all’Agricoltura, Lucia Masciulli, ha richiamato il valore identitario ed economico della produzione: «La Percoca di Loconia rappresenta lo straordinario lavoro quotidiano dei nostri produttori, che credono nella terra, si prendono cura del territorio e tramandano le proprie conoscenze alle nuove generazioni. Promuoverla significa sostenere le aziende agricole locali, valorizzare una filiera di eccellenza e offrire nuove opportunità di crescita al comparto agroalimentare».

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Pro Loco Canosa, Elia Marro, che ha sottolineato il riscontro ottenuto dalla manifestazione: «È stata un’edizione particolarmente riuscita in termini di presenze e apprezzamenti. Abbiamo coniugato la promozione della percoca con la valorizzazione della borgata, il lavoro dei produttori agricoli e delle attività di trasformazione, il divertimento, la fede, la musica e la socialità. Le collaborazioni e le sponsorizzazioni hanno contribuito alla buona riuscita della sagra».

GAETANO DALOISO