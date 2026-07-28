Strada provinciale 2, Malcangio incontra il presidente della Provincia BAT: «Volontà di riprendere i lavori al più presto»

CANOSA DI PUGLIA - La ripresa dei lavori della strada provinciale 2 nel tratto di Canosa di Puglia è stata al centro dell’incontro svoltosi questa mattina tra il sindaco Vito Malcangio, il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, e la struttura tecnica dell’ente provinciale. Alla riunione hanno partecipato anche i consiglieri provinciali Michele Vitrani e Marzia Bucci. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, dal confronto è emersa la volontà di riprendere i lavori nel più breve tempo possibile, nonostante le difficoltà di carattere tecnico e burocratico derivanti dagli anni di abbandono del progetto.

«Sono circa 5 o 6 i milioni di euro a disposizione, che auspico vengano utilizzati in tempi brevi - ha dichiarato Malcangio -. Ci aggiorneremo nuovamente quando la struttura tecnica avrà effettuato ulteriori approfondimenti legali, necessari a definire le modalità di ripresa dei lavori». Il sindaco ha precisato che non saranno sufficienti poche settimane, ma occorrerà verosimilmente qualche mese. Nel frattempo, sono in corso piccoli interventi manutentivi, comprensivi di nuova segnaletica.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche la questione delle ulteriori risorse necessarie per completare definitivamente la SP 2. La Provincia BAT, secondo quanto comunicato dal Comune di Canosa di Puglia, ha accolto le sollecitazioni dell’Amministrazione affinché vengano trasferiti e stanziati ulteriori fondi, utilizzando i 27,5 milioni di euro destinati ad un’altra arteria stradale che non sarà più realizzata. Sulla questione è stato inoltre acquisito l’impegno della Regione Puglia a sottoporre il tema al ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti. «Per Canosa di Puglia la SP 2 rappresenta un’arteria fondamentale e continueremo a mantenere alta l’attenzione - ha concluso Malcangio -. Sono fiducioso perché, dopo molto tempo, è stato ripreso un percorso proficuo e costruttivo».

GAETANO DALOISO