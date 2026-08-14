Trinitapoli, la comicità di Leonardo Manera trasforma Viale Vittorio Veneto in un teatro sotto le stelle

TRINITAPOLI - Viale Vittorio Veneto si è trasformato in un grande spazio dedicato alla comicità e alla condivisione con “Ridere sotto le stelle”, appuntamento inserito nel cartellone estivo “Storie d’Estate - Le emozioni che ci uniscono”, che ha visto protagonista Leonardo Manera.

Il comico ha richiamato un pubblico numeroso, accompagnando la serata con il suo repertorio e regalando ai presenti un momento di leggerezza e divertimento. Una partecipazione che ha animato il centro cittadino e confermato l’interesse per la programmazione estiva promossa dall’Amministrazione comunale. (Foto)

L’iniziativa rientra nel percorso costruito per offrire a cittadini e visitatori occasioni di incontro attraverso spettacolo, musica, cultura e intrattenimento, valorizzando al tempo stesso gli spazi urbani come luoghi di socialità e partecipazione.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco di Feo, che ha sottolineato il significato della risposta del pubblico: «Il successo di questa serata ci restituisce un’immagine bellissima della nostra città: una piazza viva, piena di persone, sorrisi ed emozioni. Portare artisti e spettacoli di qualità a Trinitapoli significa creare occasioni di socialità, valorizzare i nostri spazi e rendere l’estate un momento da vivere insieme. Ringraziamo Leonardo Manera, il pubblico e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata».

Redazione CorriereOfanto.it