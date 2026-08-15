San Ferdinando di Puglia, ordigno distrugge un chiosco in piazza della Costituzione: indagano i carabinieri

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Un ordigno esplosivo ha devastato nella notte di Ferragosto un chiosco adibito alla vendita di alimenti e street food in piazza della Costituzione, nel centro di San Ferdinando di Puglia. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 4 di sabato 15 agosto e ha provocato gravi danni alla struttura in legno. Nessuna persona è rimasta ferita e, in base ai primi accertamenti, non risultano danni agli immobili e alle attività commerciali circostanti. Il chiosco era chiuso per ferie dalla sera precedente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Barletta e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Barletta, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza. Ai rilievi hanno preso parte anche gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Trani e gli artificieri giunti da Bari, chiamati a raccogliere gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell'esplosione.

Le indagini sono affidate ai carabinieri. Particolare attenzione è rivolta alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona: i filmati potrebbero consentire agli investigatori di ricostruire i movimenti avvenuti nelle ore precedenti alla deflagrazione e verificare l'eventuale presenza di persone nei pressi del chiosco.

Redazione CorriereOfanto.it