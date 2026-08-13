Trinitapoli, la colonia estiva si chiude con un bilancio positivo tra partecipazione, socialità e sostegno alle famiglie

TRINITAPOLI - Si è conclusa giovedì 13 agosto la colonia estiva organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Trinitapoli, iniziativa dedicata ai bambini del territorio e pensata per offrire occasioni di svago, socializzazione e aggregazione durante il periodo estivo.

Alla giornata conclusiva hanno partecipato il sindaco Francesco di Feo e l’assessore alle Politiche Sociali Maria Rosaria Capodivento, che hanno condiviso con i bambini e le famiglie il momento finale del progetto.

L’iniziativa ha accompagnato i partecipanti in un percorso fatto di gioco, attività e momenti di condivisione, con l’obiettivo di creare opportunità di incontro e crescita e, allo stesso tempo, offrire un sostegno alle famiglie.

«Vedere il sorriso dei nostri bambini e la soddisfazione delle famiglie è il traguardo più bello - ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo -. Questa colonia non è stata un semplice momento di svago, ma un vero presidio di socialità, condivisione e crescita per la nostra comunità. È un segnale concreto della vicinanza dell’Amministrazione alle esigenze delle famiglie di Trinitapoli».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Maria Rosaria Capodivento: «Siamo orgogliosi della risposta e dell’entusiasmo registrati durante tutte le giornate dell’iniziativa. Offrire ai nostri ragazzi momenti di serenità, gioco e aggregazione, in un contesto di sicurezza e attenzione, era il nostro obiettivo principale. Essere riusciti a raggiungerlo e a registrare un così alto gradimento ci riempie di soddisfazione».

La realizzazione della colonia ha coinvolto diverse realtà. L’amministrazione comunale ha ringraziato la cooperativa “Pippo Party”, che ha curato la gestione e l’animazione delle attività, e la titolare del Lido America di Margherita di Savoia, che ha ospitato i bambini durante l’iniziativa.

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai ragazzi del Servizio civile per il supporto prestato quotidianamente e al personale del I Settore - Servizi Sociali del Comune di Trinitapoli, impegnato nelle attività di programmazione, organizzazione e gestione del progetto.

Con la conclusione dell’edizione 2026, l’amministrazione comunale ha infine dato appuntamento alla prossima estate, confermando l’intenzione di proseguire nella promozione di iniziative rivolte a bambini, ragazzi e famiglie.

Redazione CorriereOfanto.it