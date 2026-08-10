“Differenziamoci ancora 2026”: cittadini e istituzioni a confronto su rifiuti, TARI e decoro urbano

TRINITAPOLI - Raccolta differenziata, TARI, abbandono dei rifiuti e decoro urbano sono stati al centro di “Differenziamoci ancora 2026”, l’iniziativa svoltasi domenica 9 agosto in via Vittorio Veneto, davanti alla sede della Fabbrica del Futuro, promossa da ERA Ambiente, Associazione Casalini Emigrati nel Mondo e BCC di Canosa.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto diretto tra cittadini, amministrazione comunale e associazioni sulle principali criticità legate alla gestione dei rifiuti e, più in generale, sulla necessità di rafforzare comportamenti responsabili a tutela dell’ambiente e della qualità degli spazi urbani.

Ad aprire la serata è stato Nicola di Feo, presidente dell’Associazione Casalini Emigrati nel Mondo, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza del senso civico e della partecipazione della comunità: «Differenziare correttamente e rispettare l’ambiente non può essere soltanto un obbligo, ma deve diventare una responsabilità condivisa. Il confronto con i cittadini è fondamentale per capire i problemi, ma anche per individuare insieme le soluzioni. Una città più pulita e decorosa è possibile se tutti facciamo la nostra parte».

Nel corso dell’incontro l’assessore all’Ambiente e all’Ecologia, Tonia Iodice, ha illustrato il funzionamento del servizio di raccolta differenziata, soffermandosi sulle novità introdotte e sulle problematiche che continuano a registrarsi sul territorio.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla TARI e alla gestione complessiva dei rifiuti. Il sindaco Francesco di Feo ha affrontato nel dettaglio la questione, rispondendo ai principali interrogativi emersi nel corso del dibattito e soffermandosi in particolare sul tema dell’equità: chi rispetta le regole non può essere penalizzato dai comportamenti di chi abbandona i rifiuti o non effettua correttamente la raccolta differenziata.

Tra le criticità affrontate, particolare attenzione è stata riservata all’abbandono illecito dei rifiuti nelle campagne e nelle aree periferiche, fenomeno sul quale è stata ribadita la necessità di proseguire con i controlli, affiancandoli ad una costante attività di informazione e sensibilizzazione.

Al dibattito hanno preso parte anche i rappresentanti di ERA Ambiente, il responsabile regionale Vincenzo Picchiarelli e la responsabile provinciale Patrizia Isabella Di Salvo, intervenuti sui temi della tutela ambientale, della corretta gestione dei rifiuti e del coinvolgimento dei cittadini. Presente nell’organizzazione anche Mimmo Cortese.

All’iniziativa hanno partecipato, inoltre, la presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti, il vicesindaco Cosimo Damiano Muoio, l’assessore Giovanni Landriscina e il consigliere comunale Michele Ingianni.

“Differenziamoci ancora 2026” ha così offerto uno spazio di confronto sulle criticità del servizio e sui comportamenti individuali che incidono sul decoro della città, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. Dopo il momento dedicato all’informazione e al dibattito, la serata è proseguita con musica, balli di gruppo e spettacolo.

GAETANO DALOISO