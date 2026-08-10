Menu

Info Corriere

___________
  • Barra nera

Ambiente

“Differenziamoci ancora 2026”: cittadini e istituzioni a confronto su rifiuti, TARI e decoro urbano

TRINITAPOLI - Raccolta differenziata, TARI, abbandono dei rifiuti e decoro urbano sono stati al centro di “Differenziamoci ancora 2026”, l’iniziativa svoltasi domenica 9 agosto in via Vittorio Veneto, davanti alla sede della Fabbrica del Futuro, promossa da ERA Ambiente, Associazione Casalini Emigrati nel Mondo e BCC di Canosa.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto diretto tra cittadini, amministrazione comunale e associazioni sulle principali criticità legate alla gestione dei rifiuti e, più in generale, sulla necessità di rafforzare comportamenti responsabili a tutela dell’ambiente e della qualità degli spazi urbani.

Ad aprire la serata è stato Nicola di Feo, presidente dell’Associazione Casalini Emigrati nel Mondo, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza del senso civico e della partecipazione della comunità: «Differenziare correttamente e rispettare l’ambiente non può essere soltanto un obbligo, ma deve diventare una responsabilità condivisa. Il confronto con i cittadini è fondamentale per capire i problemi, ma anche per individuare insieme le soluzioni. Una città più pulita e decorosa è possibile se tutti facciamo la nostra parte».

Nel corso dell’incontro l’assessore all’Ambiente e all’Ecologia, Tonia Iodice, ha illustrato il funzionamento del servizio di raccolta differenziata, soffermandosi sulle novità introdotte e sulle problematiche che continuano a registrarsi sul territorio.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla TARI e alla gestione complessiva dei rifiuti. Il sindaco Francesco di Feo ha affrontato nel dettaglio la questione, rispondendo ai principali interrogativi emersi nel corso del dibattito e soffermandosi in particolare sul tema dell’equità: chi rispetta le regole non può essere penalizzato dai comportamenti di chi abbandona i rifiuti o non effettua correttamente la raccolta differenziata.

Tra le criticità affrontate, particolare attenzione è stata riservata all’abbandono illecito dei rifiuti nelle campagne e nelle aree periferiche, fenomeno sul quale è stata ribadita la necessità di proseguire con i controlli, affiancandoli ad una costante attività di informazione e sensibilizzazione.

Al dibattito hanno preso parte anche i rappresentanti di ERA Ambiente, il responsabile regionale Vincenzo Picchiarelli e la responsabile provinciale Patrizia Isabella Di Salvo, intervenuti sui temi della tutela ambientale, della corretta gestione dei rifiuti e del coinvolgimento dei cittadini. Presente nell’organizzazione anche Mimmo Cortese.

All’iniziativa hanno partecipato, inoltre, la presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti, il vicesindaco Cosimo Damiano Muoio, l’assessore Giovanni Landriscina e il consigliere comunale Michele Ingianni.

Differenziamoci ancora 2026” ha così offerto uno spazio di confronto sulle criticità del servizio e sui comportamenti individuali che incidono sul decoro della città, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. Dopo il momento dedicato all’informazione e al dibattito, la serata è proseguita con musica, balli di gruppo e spettacolo.

GAETANO DALOISO

Trinitapoli Di Feo Francesco Raccolta differenziata TARI Di Feo Nicola Fabbrica del Futuro Abbandono rifiuti ERA Ambiente Landriscina Giovanni BCC Canosa Loconia Iodice Tonia Lionetti Loredana Muoio Cosimo Damiano Picchiarelli Vincenzo Differenziamoci ancora Casalini emigrati nel mondo Di Salvo Patrizia Isabella Cortese Mimmo