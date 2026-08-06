“Trinitapoli che dialoga”, cala il sipario sulla seconda edizione: tre serate di incontri e confronto

TRINITAPOLI - Tre serate dedicate alla cultura, all’attualità e al confronto su temi sociali e istituzionali hanno caratterizzato la seconda edizione di “Trinitapoli che dialoga”, la rassegna inserita nel cartellone dell’Estate 2026 “Storie d’Estate”, promossa dall’Amministrazione comunale.

Viale Vittorio Veneto ha ospitato un programma articolato, capace di alternare momenti rivolti ai più piccoli, con laboratori creativi e letture animate, agli incontri serali con ospiti provenienti dal mondo della magistratura, del giornalismo, della cultura e della politica.

Tra i protagonisti della manifestazione l’ex magistrato Luca Palamara, che ha dialogato con il sindaco Francesco di Feo e con la giornalista Manila Gorio sui temi della giustizia e del rapporto tra istituzioni (Video - Foto), e la scrittrice Stefania Doronzo, intervenuta con una testimonianza incentrata sulla resilienza. Spazio anche alla riflessione sociale proposta da don Matteo Losapio e al racconto dell’inviata di “Striscia la Notizia” Rajae Bezzaz, che ha portato sul palco la propria esperienza professionale e personale (Foto).

La serata conclusiva ha visto invece gli interventi di Agnese De Matteis, del giornalista e conduttore Mediaset Giuseppe Brindisi e di Armando Siri, già senatore e sottosegretario alle Infrastrutture (Foto). Nel corso delle tre giornate sono stati così affrontati, da differenti punti di vista, temi legati alla legalità, all’inclusione, all’informazione e all’attualità politica e sociale.

A tracciare il bilancio della seconda edizione è stato il sindaco Francesco di Feo, che ha sottolineato la partecipazione registrata durante gli appuntamenti: «La straordinaria partecipazione registrata in queste tre serate conferma che Trinitapoli ha voglia di cultura, di confronto e di occasioni di crescita collettiva. “Trinitapoli che dialoga” è ormai una realtà consolidata del nostro cartellone estivo e rappresenta un investimento sul futuro della nostra comunità. Continueremo a promuovere iniziative capaci di portare in città personalità autorevoli e temi di grande attualità, offrendo ai cittadini momenti di riflessione, partecipazione e condivisione».

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura ed Eventi, Giovanni Landriscina: «Questo ciclo di incontri conferma quanto sia centrale investire nella cultura come motore di crescita sociale e civica. Come Amministrazione continueremo a puntare con decisione su questo percorso di sensibilizzazione, offrendo al nostro territorio occasioni di riflessione di alto valore anche nelle prossime stagioni».

Redazione CorriereOfanto.it