Tolleranza zero per l’abbandono selvaggio dei rifiuti e per il mancato rispetto della raccolta differenziata: scattano le sanzioni

MARGHERITA DI SAVOIA - Scattano le sanzioni nei confronti di quanti non rispettano le normative che regolano il conferimento di rifiuti a Margherita di Savoia: gli operatori della Polizia Locale ed i Volontari delle Guardie Ambientali (GEV), nell’ambito dei controlli effettuati e dei servizi - anche in abiti borghesi - mirati alla prevenzione dell’odiosa pratica dell’abbandono incontrollato di immondizie, hanno accertato ed opportunamente sanzionato, nel periodo che va dal 7 giugno al 1° agosto, otto situazioni di mancato rispetto delle regole.

Gli interventi sono stati effettuati nelle seguenti aree: Parcheggio Via Barletta; Via Garibaldi angolo Via Monaco; Area Mercatale; Mercatino Via Mazzini (in due diverse circostanze); Via Maggiore Galliano; Lungomare Cristoforo Colombo; Piazza Don Domenico Tattoli.

«Dopo il necessario periodo che abbiamo garantito per dare a tutti la possibilità di recepire le regole del corretto conferimento di rifiuti - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - scatta ora la tolleranza zero nei confronti dell’abbandono selvaggio dei rifiuti e del mancato rispetto delle procedure che regolano i criteri della raccolta differenziata. Nel ricordare che questi comportamenti si riflettono sull’intera collettività, sia in termini di immagine che di impatto economico, ribadisco che gli agenti accertatori sono autorizzati ad intervenire anche in borghese per sanzionare quei comportamenti contrari al vivere civile».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO