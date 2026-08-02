Festa in onore del Santissimo Salvatore, il Comitato Feste Patronali richiama la città ad una responsabilità condivisa

MARGHERITA DI SAVOIA - Entra nel vivo uno degli appuntamenti più attesi e identitari dell’intera estate salinara. La festa del Santissimo Salvatore torna ad illuminare le strade, i cuori e la storia di Margherita di Savoia, unendo spiritualità, tradizione popolare e senso di comunità.

Una festa da sostenere e far crescere

Rispetto alla programmazione illustrata alcuni mesi fa, abbiamo dovuto ridimensionare alcune iniziative a causa delle limitate risorse disponibili. Proprio il valore culturale e sociale delle feste patronali, riconosciuto anche dalla Regione Puglia attraverso l’istituzione di una specifica sezione dell’Inventario regionale del patrimonio culturale immateriale, rende tuttavia necessario un sostegno più ampio. L’esperienza di diversi Comuni, anche vicini al nostro, dimostra infatti come la collaborazione tra enti locali, comitati, cittadini e realtà private possa accrescere la qualità delle manifestazioni e la loro capacità di richiamare visitatori.

Ringraziamo i nostri sponsor tradizionali, l’Amministrazione comunale e i numerosissimi cittadini che, attraverso le loro offerte, continuano a sostenerci e a permetterci di realizzare la festa. Allo stesso tempo, rivolgiamo un appello alle attività commerciali e alle strutture balneari che, nei giorni dei festeggiamenti, beneficiano maggiormente della significativa presenza di cittadini e visitatori: chiediamo una partecipazione più attiva e un maggiore investimento nella festa patronale, affinché possa continuare a crescere ed ospitare appuntamenti sempre più rilevanti. È necessaria una collaborazione più ampia da parte di tutti.

Le difficoltà per lo spettacolo pirotecnico

Quest’anno abbiamo incontrato anche alcune difficoltà nell’individuazione del luogo in cui svolgere il tradizionale spettacolo pirotecnico. A seguito di un esposto-diffida riguardante la location utilizzata lo scorso anno, si è innescato un complesso meccanismo di veti e controveti che ha ritardato l’individuazione del sito di sparo. Siamo in attesa dell’autorizzazione definitiva, attesa per il 3 agosto, relativa allo spettacolo previsto durante la giornata centrale dei festeggiamenti. Qualora non dovesse essere concessa, saremo purtroppo costretti a rinunciarvi.

Ringraziamo per la collaborazione il Sindaco, l’Ufficio Tecnico Comunale, il SUAP e gli imprenditori che hanno manifestato la propria disponibilità, pur avendo strutture situate nelle vicinanze del sito individuato. Nonostante le difficoltà, siamo certi che anche quest’anno Margherita di Savoia saprà vivere una bella festa, all’altezza della devozione riservata al Santissimo Salvatore.

Il cammino religioso verso la festa

Il cartellone dei festeggiamenti unisce la solennità della tradizione liturgica a momenti di grande richiamo popolare. Il cammino spirituale è scandito dalla novena in via Duomo, accanto alla Chiesa Madre del Santissimo Salvatore, celebrata da padre Vincenzo Grossano, parroco della Parrocchia Maria Santissima Addolorata. Sono giorni di intensa preghiera e raccoglimento, durante i quali i fedeli si preparano alla solennità del Santo Patrono.

Lunedì 3 agosto, alle ore 21, sul lungomare Cristoforo Colombo, presso il belvedere in corrispondenza di via Valerio, si terrà “Come nasce una leggenda”, la rappresentazione ispirata alla tradizione dello sbarco dell'Icona del Santissimo Salvatore. Seguirà il Corteo storico lungo le vie della città, a cura dell’Associazione di cultura e tradizioni salinare “Terra Salis”.

Dalla lirica alla canzone napoletana

Mercoledì 5 agosto, alle ore 21.30, piazza Libertà ospiterà il concerto “Dalla lirica alla canzone classica napoletana”. Abbiamo voluto rendere omaggio al canto lirico italiano, iscritto nel 2023 nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO, coinvolgendo artisti legati al nostro territorio.

La serata vedrà protagonisti la Banda della Città di Margherita di Savoia, diretta dal maestro Domenico Virgilio, il soprano salinaro Carmen Lopez, artista impegnata con successo nei teatri italiani ed europei, e il tenore cerignolano Pantaleo Metta. Nell’ottica di valorizzare i concittadini che si distinguono per la loro professionalità e portano in giro il nome di Margherita di Savoia, sarà ospite anche la ballerina salinara Giada Farano, protagonista di numerosi programmi televisivi e componente del corpo di ballo di Annalisa.

La solenne celebrazione e la processione

Giovedì 6 agosto, giornata centrale della festa religiosa, alle ore 19, sul sagrato della Chiesa Madre, sarà celebrato il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, monsignor Leonardo D’Ascenzo, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Alle ore 20.30 avrà inizio la suggestiva processione della Sacra Icona del Santissimo Salvatore lungo le vie cittadine. L’uscita dell’Icona sarà accompagnata dal lancio di un pallone aerostatico offerto per devozione, mentre l’uscita e il rientro saranno salutati dallo spettacolo pirotecnico, subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Fausto Leali chiude il programma degli eventi

Venerdì 7 agosto, alle ore 21.30, piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa ospiterà il concerto di Fausto Leali, interprete tra i più conosciuti e apprezzati della musica italiana. Completeranno il programma i concerti bandistici, le rassegne musicali, le luminarie e il Luna Park, capaci di coniugare il momento di festa collettiva con la spensieratezza dell’estate.

Il lavoro del Comitato Feste Patronali

Dietro la buona riuscita di una manifestazione così complessa vi è il lavoro meticoloso e corale del Comitato Feste Patronali. Il Comitato, presieduto da Giuseppe Napoletano, si avvale dell’impegno di tutti i suoi componenti, che attraverso la propria attività di volontariato contribuiscono in maniera determinante all’organizzazione dei festeggiamenti.

L’obiettivo è coordinare con sobrietà, trasparenza ed estrema attenzione ogni aspetto logistico e liturgico. La preparazione richiede mesi di pianificazione: dalla gestione dei permessi legati alla sicurezza pubblica alla definizione del programma religioso, passando per il coordinamento con le forze dell’ordine, la diocesi e le ditte incaricate delle luminarie e degli spettacoli pirotecnici. Un’attenzione particolare è rivolta all’accoglienza dei flussi turistici, affinché ogni celebrazione possa svolgersi in un clima di ordinata e sicura partecipazione.

Una festa che riunisce i salinari

Per la comunità di Margherita di Savoia, la festa del Santissimo Salvatore non è soltanto un evento religioso o una ricorrenza annuale, ma rappresenta uno dei momenti più importanti dell’identità collettiva. È l’occasione nella quale si rinnova il senso di appartenenza ad una terra fiera, laboriosa e profondamente legata alle proprie tradizioni.

Ciò è particolarmente evidente per i margheritani residenti altrove, i cosiddetti “salinari nel mondo”, che ogni anno programmano le proprie ferie estive in coincidenza con i festeggiamenti. Per chi vive lontano per motivi di lavoro o di studio, tornare a Margherita di Savoia nel mese di agosto significa compiere un viaggio sentimentale alle proprie origini: ritrovare i familiari, riannodare i fili della memoria condivisa, respirare nuovamente il profumo della propria terra e riunirsi sotto lo sguardo protettivo del Santo Patrono.

La festa diventa così un potente collante tra le generazioni, capace di superare le distanze geografiche e di rinsaldare lo spirito di un’intera comunità attorno ai suoi valori più autentici.

Buona festa del Santissimo Salvatore a tutti noi salinari.

Comunicato Stampa Comitato Feste Patronali