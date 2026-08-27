“Portiamo colore ovunque”, un progetto per abbellire l’arredo urbano della città a cura dell’artista Daniela Carolina Piunti

MARGHERITA DI SAVOIA - Un’idea nata quasi per caso è diventata un progetto finalizzato alla valorizzazione dell’arredo urbano cittadino attraverso interventi di pittura decorativa su panchine, serrande, portoni, pareti e murales.

Parte così il progetto “Portiamo colore ovunque” a cura dell’artista marchigiana Daniela Carolina Piunti: Maestra d’Arte residente nel Comune di Spinetoli (AP), già protagonista di analoghe iniziative in numerosi comuni anche del nostro territorio, su suggerimento del parroco Don Giorgio Del Vecchio - originario di Margherita di Savoia e che esercita il ministero sacerdotale nella cittadina delle Marche - ha voluto realizzare gratuitamente la decorazione di una panchina a titolo dimostrativo e quale omaggio alla città delle Saline.

Il messaggio del progetto si traduce in un gesto concreto di bellezza, cura del bene comune e partecipazione civica: le decorazioni degli elementi di arredo urbano, realizzate con l’impiego di tecniche miste e colori acrilici, conferiscono un aspetto più accattivante, gioioso e colorato ad accessori che, da materia inerte, diventano così espressione di quella bellezza che purifica l’animo umano.

«Apprezzo molto il gesto generoso dell’artista Daniela Carolina Piunti e la sensibilità di Don Giorgio Del Vecchio - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - che ha proposto la nostra città quale destinataria di un intervento che abbellisce l’arredo urbano trasformandolo da mero accessorio a parte integrante del panorama cittadino. Spero che, ove possibile, questo possa essere il punto di partenza per una collaborazione ancora più stretta in modo da rendere Margherita di Savoia sempre più bella ed accogliente».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO