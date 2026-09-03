Inaugurato il nuovo tratto della SP 4 “delle Murge”: più sicuro e veloce il collegamento tra Canosa di Puglia e Spinazzola

CANOSA DI PUGLIA - Una strada più sicura, moderna e funzionale per migliorare i collegamenti dell’Alta Murgia. È stato inaugurato e aperto al traffico il tratto della strada provinciale 4 “Canosa di Puglia-Spinazzola” interessato da un importante intervento di ammodernamento e messa in sicurezza, compreso tra il km 23+260 e il km 27+260, in corrispondenza dello svincolo Paredano.

L’opera ha consentito di superare le criticità del precedente tracciato, caratterizzato da curve tortuose, deformazioni della carreggiata e condizioni di scarsa visibilità, attraverso la realizzazione di un percorso più regolare, con una carreggiata più ampia e migliori condizioni di percorrenza.

«Oggi consegniamo a questo territorio una strada più sicura, più corta e più moderna - ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese -. Al vecchio tracciato, tortuoso, deformato e con scarsa visibilità, sostituiamo un’arteria con curve più regolari, carreggiata più ampia e migliori condizioni di percorrenza».

L’intervento, nato nell’ambito della programmazione POR Puglia 2014-2020 per il rafforzamento dei collegamenti delle aree interne, ha comportato un investimento complessivo di 7.947.104,20 euro, finanziato principalmente dalla Regione Puglia e integrato con risorse della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Piemontese ha sottolineato come nel corso dei lavori siano state necessarie ulteriori risorse regionali per affrontare le criticità emerse durante il cantiere e per eseguire le lavorazioni aggiuntive previste dalle prescrizioni. Una parte del vecchio tracciato sarà inoltre recuperata come itinerario ciclabile e destinata alla mobilità lenta, con la realizzazione anche di un’area panoramica.

«Miglioriamo la mobilità automobilistica e diamo una nuova funzione a ciò che dismettiamo. Ripartiamo da Spinazzola e dall’Alta Murgia - ha aggiunto l’assessore Piemontese - perché infrastrutture migliori rendono più semplice e sicura la mobilità quotidiana anche nei territori più lontani dai grandi centri e contribuiscono a creare le condizioni perché persone e imprese continuino a scegliere le nostre aree interne».

Nel corso dei lavori, è emersa anche una criticità geologica: un movimento franoso, determinato dalla presenza di una vena d’acqua, ha reso necessarie ulteriori opere di messa in sicurezza e una variante progettuale.

«Quella di oggi è una giornata significativa perché consegniamo alle nostre comunità una strada più sicura, moderna e funzionale - ha affermato il presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto -. La SP 4 è un’arteria strategica per i collegamenti dell’Alta Murgia e per le comunità di questo territorio».

Il presidente della Provincia ha ricordato le difficoltà affrontate durante il cantiere e il lavoro tecnico e amministrativo necessario per completare l’intervento: «Non è stato un percorso semplice, ma abbiamo affrontato ogni difficoltà con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la piena funzionalità dell’infrastruttura. Oggi possiamo finalmente consegnare al territorio un’opera importante, frutto di un lavoro amministrativo e tecnico complesso».

«Investire sulla viabilità - ha proseguito Lodispoto - significa investire sulla sicurezza, sulla mobilità e sulle opportunità di sviluppo delle nostre comunità. Questa strada rappresenta un ulteriore passo in questa direzione e conferma l’impegno della Provincia per un territorio più connesso e competitivo».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Spinazzola, Michele Patruno: «Un risultato importante per la nostra città. Sono contentissimo oggi di poter inaugurare questa importantissima bretella, che ci consentirà di raggiungere i centri più importanti in maniera molto più fluida, più sicura e più rapida».

Tuttavia, l’apertura della nuova arteria rappresenta soltanto una prima tappa dell’intervento complessivo: «Continueremo ad insistere perché venga finanziato l’intero progetto, perché questo è il primo lotto funzionale - ha concluso Patruno -. Sono sicuro che i cittadini e tutti i fruitori della strada apprezzeranno il notevole miglioramento sulla viabilità cittadina».

GAETANO DALOISO