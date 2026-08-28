Continua l’attività sanzionatoria di Polizia Locale e Volontari Guardie Ambientali per la prevenzione dell’abbandono incontrollato dei rifiuti

MARGHERITA DI SAVOIA - Prosegue senza sosta da parte degli agenti della Polizia Locale e dei Volontari delle Guardie Ambientali l’attività di prevenzione dell’abbandono selvaggio dei rifiuti e del mancato rispetto dei criteri di raccolta differenziata: se tra giugno e luglio erano state rilevate e sanzionate quattro violazioni nell’ambito dei controlli effettuati (anche in abiti borghesi) dagli operatori, nel mese di agosto il totale ha superato quota trenta.

Le aree oggetto degli interventi sanzionatori sono state il parcheggio di Via Barletta, l’area mercatale, il mercatino di Via Mazzini, il Lungomare Cristoforo Colombo, il Lungomare Amerigo Vespucci, Via Maggiore Galliano, Piazza Vincenzo Russo, Corso Vittorio Veneto, Via Garibaldi, Piazza Don Domenico Tattoli, Via Albania ed altre zone del centro abitato.

«Assieme all’assessore all’ambiente Salvatore Piazzolla - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - sono rammaricato di dover constatare che nel mese di agosto si è verificato un notevole incremento dei casi di abbandono selvaggio dei rifiuti e delle conseguenti sanzioni. È triste anche verificare che molti di questi interventi siano avvenuti in prossimità delle scuole e sul lungomare, così come ci amareggia renderci conto che in molti casi a rendersi protagonisti di questi gesti sono proprio i residenti e non solo i turisti. Le immagini parlano chiaro: non è accettabile vedere buste di rifiuti penzolanti o scagliate direttamente in cima agli alberi. A maggior ragione è più che mai necessaria tolleranza zero nei confronti di questi comportamenti incivili che creano un danno d’immagine e un danno economico che ricade sulla nostra città. Persistendo tale situazione, provvederemo a breve a modificare il regolamento TARI per aumentare l’importo delle sanzioni».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO