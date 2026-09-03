Trinitapoli festeggia i 100 anni di Maria Santoro, un secolo di storia familiare e comunitaria

TRINITAPOLI - Un secolo di vita, di ricordi e di storia familiare e collettiva. Maria Santoro, residente a Trinitapoli, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, diventando una delle testimoni più longeve della comunità cittadina.

Nata il 22 agosto 1926, nonna Maria ha attraversato un secolo segnato da profondi cambiamenti, vivendo sacrifici e momenti di gioia. Una vita che l’Amministrazione comunale indica come esempio di tenacia, generosità e forte legame con la famiglia, capace di unire diverse generazioni.

In occasione del centenario, il sindaco di Trinitapoli Francesco di Feo ha voluto portarle personalmente gli auguri dell’Amministrazione comunale, accompagnato dall’assessore alla Cultura e agli Eventi Giovanni Landriscina.

«Siamo qui per esprimere i più sentiti e sinceri auguri da parte dell’Amministrazione comunale della Città di Trinitapoli a nonna Maria - ha dichiarato il sindaco di Feo - che rappresenta un prezioso patrimonio di tradizioni, valori culturali e civili, e un esempio di vita per tutta la nostra comunità».

Redazione CorriereOfanto.it