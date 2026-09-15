Margherita di Savoia, prima seduta del Consiglio comunale dopo la pausa estiva: approvati tutti i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - Nel pomeriggio di lunedì 14 settembre 2026 il consiglio comunale di Margherita di Savoia è tornato a riunirsi dopo la breve pausa estiva. Unica assente la consigliera Elena Muoio.

Il primo dei tre punti di cui all’ordine del giorno era relativo all’approvazione della variante al PRG e al PUG a seguito dell’adozione deliberata all’unanimità, in occasione del consiglio comunale del 30 luglio scorso, riguardante la realizzazione di alloggi E.R.P. in Via Salinis nell’ambito del Programma Abitare Sostenibile e Solidale della Regione Puglia: anche in questo caso l’approvazione è stata deliberata all’unanimità.

La costituzione a titolo gratuito del diritto di superficie sull’area di proprietà comunale compresa tra Via Mazzini, Via Vanvitelli e Via Imbriani in favore dell’Istituto Oblati di San Giuseppe è stata approvata con 15 voti favorevoli ed un solo astenuto (il consigliere di minoranza Emanuele Quarta).

Approvato all’unanimità anche lo schema di convenzione riguardante l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2027-2031.

La seduta è stata trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO