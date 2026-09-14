Interventi mirati nelle scuole e nuovi arredi, l’anno scolastico parte con tante buone notizie

MARGHERITA DI SAVOIA - Con l’avvio del nuovo anno scolastico gli alunni delle scuole di Margherita di Savoia hanno trovato delle importanti e positive novità: grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, che ha acquistato 100 nuovi banchi e 100 nuove sedie da destinare alla scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli”, gli studenti delle medie hanno trovato degli ambienti più confortevoli e moderni a loro disposizione. Inoltre sono stati effettuati i lavori di manutenzione straordinaria al plesso “Kennedy” della scuola d’infanzia per eliminare le infiltrazioni di umidità e per evitare che il problema si ripresenti. In tutte le altre scuole sono stati effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria, procedendo laddove necessario alla sistemazione degli infissi, per rendere le aule più accoglienti ed adatte a far fronte alle elevate temperature di questi giorni. Nella giornata di sabato 12 settembre si è infine proceduto agli interventi di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione di tutti i plessi scolastici.

«Questi interventi - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - dimostrano la grande attenzione da parte nostra, ed in particolare dell’assessore alla pubblica istruzione avv. Margherita Leone, nei confronti di un settore di assoluta importanza come le scuole. È fondamentale che tra istituzioni e famiglie ci sia un rapporto di reciproca fiducia per poter stipulare un patto educativo efficace: le famiglie ci affidano i loro figli e noi tutti siamo chiamati a garantire lo svolgimento delle lezioni nelle condizioni di massima sicurezza e di adeguato comfort».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO