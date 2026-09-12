Trinitapoli, si chiude con un bilancio positivo il ciclo di laboratori estivi in biblioteca

TRINITAPOLI - Si è concluso ieri, con un bilancio che l’Amministrazione comunale definisce pienamente soddisfacente, il ciclo di quattro appuntamenti che per tutta l’estate ha portato bambini e famiglie tra gli scaffali della Biblioteca comunale “Mons. V. Morra” di Trinitapoli. Un percorso iniziato a metà luglio e articolato tra la sede centrale e quella decentrata, pensato per restituire alla biblioteca la sua funzione più autentica: quella di luogo aperto, frequentato, vissuto.

L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali, guidato dall’assessora Maria Rosaria Capodivento, e si è svolta nell’ambito del progetto di Servizio Civile Universale “Tendiamogli la mano”, in collaborazione con la Biblioteca comunale e con la cooperativa Lilith Med 2000. Agli incontri ha preso parte anche il consigliere comunale Pietro De Angelis.

Il programma ha alternato attività ludiche e proposte creative calibrate sull’età dei partecipanti: una caccia al tesoro tra gli scaffali, che ha trasformato la ricerca del libro in gioco di squadra, momenti dedicati al disegno e ai colori, piccoli lavori manuali e giochi di gruppo. Un impianto semplice, ma costruito con l’obiettivo preciso di far coincidere l’incontro con la scoperta: ogni appuntamento ha coinvolto tanto i piccoli utenti che già frequentano abitualmente la biblioteca quanto nuovi partecipanti, avvicinati per la prima volta alla biblioteca e alle sue collezioni.

È soprattutto su questo punto che l’Amministrazione insiste nel tracciare il bilancio dell’esperienza. La biblioteca, sottolineano dal Comune, non è soltanto il luogo dove si trovano e si leggono i libri, ma uno spazio di cultura, di conoscenza, di incontro e di comunità. Un presidio, in altre parole, che vive nella misura in cui viene attraversato.

Con la ripresa dell’anno scolastico, l’auspicio espresso dagli organizzatori è quello di dare continuità al percorso avviato, proseguendo negli incontri con bambini e famiglie e accompagnandoli alla scoperta dei libri e delle molte opportunità che questi spazi sono in grado di offrire.

Dall’Assessorato è arrivato un ringraziamento alla dott.ssa Loredana Napolitano per la disponibilità dimostrata, ai giovani operatori del Servizio Civile Universale Gabriella, Maria, Francesco e Sebastiano per l’impegno e l’entusiasmo profusi in tutte e quattro le giornate, e al Settore Servizi Sociali per l’attenzione costante alle esigenze della comunità.

«Siamo soddisfatti per la riuscita di questa iniziativa e per l’entusiasmo con cui i bambini hanno vissuto la biblioteca - ha dichiarato il sindaco, Francesco di Feo -. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzarla: continuare a rendere questi luoghi vivi e aperti alla comunità è un impegno importante per la nostra Amministrazione».

Redazione CorriereOfanto.it