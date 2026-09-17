Trinitapoli, riqualificazione energetica per 12 alloggi popolari di via Casaltrinità. Di Feo: “Primo passo di un percorso più ampio”

TRINITAPOLI - Dodici alloggi popolari di via Casaltrinità saranno interessati nei prossimi mesi da un intervento di riqualificazione energetica. Il progetto riguarda gli immobili di proprietà e in gestione di ARCA Capitanata situati ai civici 4, 5 e 6 e punta a ridurre i consumi e migliorare il comfort abitativo degli assegnatari.

A darne notizia è il Comune di Trinitapoli, dopo la comunicazione con cui ARCA Capitanata ha informato il sindaco Francesco di Feo e l’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia residenziale pubblica Luigi Di Leo dell’ammissione del progetto al sostegno finanziario del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), avvenuta il 14 luglio 2026.

Il programma prevede opere di isolamento termico, riqualificazione degli infissi e delle schermature, installazione di pompe di calore e impianti fotovoltaici. A questi interventi si aggiungeranno sistemi di illuminazione efficiente e di gestione intelligente degli impianti, con l’obiettivo di rendere gli edifici meno energivori e gli ambienti più confortevoli. Per l’Amministrazione comunale, si tratta del primo tassello di un percorso di ammodernamento del patrimonio di edilizia popolare della città, a partire dal quartiere Unrra Casas.

«Sin dal momento della mia elezione - dichiara il sindaco Francesco di Feo - ho assunto l’impegno di intervenire per ammodernare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Trinitapoli, a partire dal quartiere Unrra Casas. Oggi quell’impegno comincia a tradursi in un intervento concreto su 12 alloggi di via Casaltrinità, che potranno essere completamente riqualificati sotto il profilo energetico e migliorati nelle condizioni abitative».

La prospettiva indicata dal sindaco è quella di estendere progressivamente la riqualificazione all’intero quartiere e alle altre case popolari di Trinitapoli, comprese quelle di via Mulini e via Berlinguer, affiancando al recupero degli immobili esistenti il lavoro per la realizzazione di nuove abitazioni. «Non intendiamo quindi limitarci a interventi di manutenzione, ma vogliamo avviare una vera opera di ammodernamento del patrimonio pubblico della nostra città», sottolinea di Feo, che ringrazia ARCA Capitanata per aver portato avanti il progetto e conferma la disponibilità del Comune a collaborare alla sua attuazione.

L’Amministrazione seguirà il percorso insieme all’ente e agli uffici competenti. Agli assegnatari dei dodici alloggi sarà richiesta la collaborazione necessaria per consentire ai tecnici e alle imprese incaricate l’accesso alle abitazioni e agli spazi comuni: modalità e tempi saranno comunicati successivamente.

«L’efficientamento energetico consentirà di migliorare gli edifici e, allo stesso tempo, le condizioni di vita degli assegnatari», osserva l’assessore Luigi Di Leo. «Come Assessorato continueremo a seguire il percorso insieme ad ARCA Capitanata, con l’obiettivo di accompagnare questo intervento all’interno di una più ampia strategia di riqualificazione delle case popolari di Trinitapoli».

Redazione CorriereOfanto.it