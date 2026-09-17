Trinitapoli ricorda Leonardo Orfeo: in campo i giovani per il Memorial dedicato all’ex presidente

TRINITAPOLI - Il calcio giovanile torna a rendere omaggio a Leonardo Orfeo, storico punto di riferimento per lo sport cittadino ed ex presidente dell’AC Trinitapoli. Domenica 20 settembre, alle ore 10.30, il campo sportivo di via Mare che porta il suo nome ospiterà un triangolare Under 17, categoria Allievi, con la partecipazione di ASD Uniti per Cerignola, Juve Sammichele Foggia e Audace Trinitapoli.

Promosso dall’Audace Trinitapoli con il patrocinio gratuito del Comune di Trinitapoli, il Memorial vuole ricordare un dirigente che ha dedicato gran parte della propria vita alla formazione dei ragazzi attraverso il calcio. Alla conoscenza delle normative e delle carte federali, Orfeo affiancava una particolare attenzione ai giovani, convinto che lo sport potesse accompagnarne la crescita ben oltre i risultati sul campo.

Una concezione del calcio che sarà al centro della manifestazione, alla quale è annunciata la presenza del sindaco Francesco di Feo, dell’assessore allo Sport Giovanni Landriscina e dell’Amministrazione comunale, insieme alle società sportive, agli atleti e alle famiglie.

«Leonardo Orfeo ha lasciato un segno importante nella nostra comunità e nel mondo dello sport trinitapolese - dichiara il sindaco di Feo -. Per lui il calcio era molto più di una competizione: era educazione, rispetto, disciplina e crescita. Il Comune ha aderito con convinzione a questo Memorial concedendo il patrocinio gratuito, perché riteniamo importante sostenere iniziative capaci di unire sport e memoria».

Saranno proprio i ragazzi, sottolinea il primo cittadino, a dare continuità a questo legame: «Domenica saranno soprattutto i giovani a mantenere vivo il suo ricordo, scendendo in campo nel suo stadio e nel segno dei valori in cui Leonardo credeva».

Per l’Audace Trinitapoli, l’appuntamento rappresenta anche un’occasione per trasmettere alle nuove generazioni l’eredità umana e sportiva dell’ex presidente. «È stato un protagonista importante del calcio trinitapolese e una persona che ha creduto profondamente nei giovani», afferma il presidente della società, Francesco Sarcina. «Vogliamo ricordarlo nel modo che più gli sarebbe piaciuto: attraverso una giornata di sport, con ragazzi che scendono in campo, si confrontano e condividono i valori della lealtà e del rispetto».

Sarcina rivolge infine un ringraziamento all’Amministrazione comunale per il sostegno e il patrocinio concesso: «La presenza del Comune rende ancora più significativo un appuntamento che appartiene a tutta la nostra comunità».

Redazione CorriereOfanto.it