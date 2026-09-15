Provincia BAT, otto assunzioni e nuovi concorsi in arrivo. Lodispoto: «Un ulteriore passo nel percorso di potenziamento dell’organico»

ANDRIA - La Provincia di Barletta-Andria-Trani amplia la propria dotazione di personale con otto nuove assunzioni, avvenute attingendo alle graduatorie dei concorsi espletati nel 2025. I nuovi ingressi riguardano profili tecnici, informatici e amministrativo-contabili. A darne notizia è il presidente Bernardo Lodispoto, che annuncia anche nuovi bandi in arrivo.

«È un ulteriore passo nel percorso di potenziamento dell’organico dell’ente, che intendiamo proseguire anche nel 2026», spiega Lodispoto. Sono infatti in programmazione altre procedure concorsuali, la cui pubblicazione è attesa a breve, con l’obiettivo di dare continuità alle politiche assunzionali e dotare la Provincia di risorse umane adeguate alle funzioni e alle responsabilità che è chiamata a svolgere.

Le assunzioni di queste settimane non sono un caso isolato. Già lo scorso febbraio l’ente aveva comunicato l’entrata in servizio di due istruttori tecnici, reclutati anch’essi tramite scorrimento secondo la programmazione del fabbisogno di personale 2025/2027, che si aggiungevano ai sette dipendenti arrivati nelle settimane precedenti. In quell’occasione Lodispoto aveva sottolineato la grave carenza di organico della Provincia, dovuta soprattutto alla scarsità di risorse.

Per il presidente Lodispoto, la crescita degli uffici è strettamente legata alla qualità dei servizi resi alla comunità: «Investire sulle competenze e sulle professionalità significa rafforzare la capacità dell’amministrazione di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze del territorio e dei cittadini».

Redazione CorriereOfanto.it