Canosa di Puglia, giovedì 24 settembre il taglio del nastro della nuova Scuola Polivalente “Guglielmo Marconi”

CANOSA DI PUGLIA - La città si prepara a tenere a battesimo uno dei suoi interventi di edilizia scolastica più attesi degli ultimi anni. Giovedì 24 settembre, alle ore 11:30, in via Sergente Maggiore Capurso, nel quartiere di Canosa Alta, è in programma l’inaugurazione ufficiale della nuova Scuola Polivalente “Guglielmo Marconi”. Ne dà notizia l’Amministrazione comunale, che invita l’intera cittadinanza a prendere parte all’evento.

Di rilievo istituzionale la presenza annunciata per la cerimonia. A rappresentare il Governo sarà la sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, on. Paola Frassinetti, mentre per la Regione Puglia sarà presente l’assessora alla Cultura e all’Istruzione, Silvia Miglietta. Interverranno inoltre il sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio, l’assessora comunale all’Istruzione, Cristina Saccinto, l’europarlamentare Francesco Ventola e i rappresentanti delle autorità scolastiche regionali e provinciali.

L’opera, indicata nelle comunicazioni istituzionali degli anni scorsi come la “Scuola Polivalente in zona 167”, è frutto di un percorso di finanziamento avviato nel 2023. In quell’anno l’Amministrazione aveva ottenuto 3.505.000 euro candidando il progetto al Piano Nazionale di Edilizia Scolastica, ai quali si era aggiunto, nell’ottobre successivo, un ulteriore stanziamento nell’ambito del PNRR pari a 635.868,15 euro, recepito con la terza modifica al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025. Dunque, complessivamente, oltre 4,1 milioni di euro di risorse pubbliche destinate al completamento del complesso scolastico.

Il progetto prevedeva la realizzazione di un nuovo edificio su due livelli, destinato ad accogliere tre sezioni di scuola secondaria di primo grado e dotato, al piano superiore, di uno spazio polivalente per le attività didattiche con funzione di auditorium, affiancato da una seconda struttura adibita a palestra. Quest’ultima è stata concepita come prosecuzione dei fabbricati della scuola primaria che si affacciano proprio su via Sergente Maggiore Capurso, così da comporre un unico polo scolastico integrato al servizio del quartiere e dell’intera città.

Un’infrastruttura che l’Amministrazione Malcangio ha più volte indicato come uno dei tasselli centrali del proprio programma di potenziamento dell’edilizia scolastica e sportiva cittadina, e che ora, con l’inaugurazione ufficiale, viene consegnata formalmente alla comunità canosina, agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico.

Redazione CorriereOfanto.it