Trinitapoli, gli auguri del Sindaco e dell’Amministrazione comunale al nuovo direttore generale della ASL BT, Alessandro Di Bello

TRINITAPOLI - Il sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, a nome dell’intera Amministrazione comunale, ha rivolto gli auguri di buon lavoro al nuovo Direttore Generale della ASL BT, ing. Alessandro Di Bello, nominato dalla Regione Puglia alla guida dell’Azienda sanitaria provinciale.

Nel messaggio istituzionale diffuso dal Comune, il primo cittadino ha espresso le congratulazioni per il prestigioso incarico ricevuto, evidenziando la fiducia nelle capacità professionali del nuovo manager sanitario, chiamato a guidare una fase importante per il sistema sanitario del territorio provinciale.

«Al nuovo Direttore Generale della ASL BT, ing. Alessandro Di Bello, vanno le nostre congratulazioni per il prestigioso incarico ricevuto. Siamo certi che, grazie alla sua esperienza e competenza, saprà affrontare con determinazione le importanti sfide che attendono il sistema sanitario del nostro territorio, lavorando per migliorare i servizi e garantire una sanità sempre più efficiente e vicina ai cittadini», ha dichiarato il sindaco di Feo.

L’Amministrazione comunale ha inoltre assicurato piena collaborazione istituzionale nell’interesse della comunità e della tutela del diritto alla salute, con particolare attenzione anche alle esigenze dei centri più piccoli come Trinitapoli.

L’ing. Di Bello vanta un percorso professionale maturato nel settore della gestione amministrativa e dell’innovazione in ambito sanitario e pubblico, con incarichi ricoperti anche in realtà regionali strategiche.

Nel comunicato, il Comune ha infine rivolto un sentito ringraziamento alla dott.ssa Tiziana Dimatteo per il lavoro svolto nel corso del suo mandato alla guida della ASL BT.

GAETANO DALOISO