L’estate si apre all’insegna della sicurezza con l’avvio dell’app BATCAM per un controllo integrato del territorio

MARGHERITA DI SAVOIA - L’estate ormai vicina fa registrare un deciso passo in avanti sul piano della sicurezza.

Ha avuto una grande partecipazione ed una altrettanto entusiastica adesione l’incontro organizzato dall’amministrazione comunale e svoltosi nei giorni scorsi presso l’aula consiliare alla presenza della Giunta Comunale, della Polizia Locale, dei funzionari della Questura di Barletta-Andria-Trani e dei rappresentanti delle locali associazioni dei commercianti e degli stabilimenti balneari.

Il tema trattato nel corso dell’incontro è stato rappresentato dall’utilizzo della app BATCAM per un più efficace controllo del territorio: l’iniziativa, presentata un anno fa dal Questore Dott. Alfredo Fabbrocini, sta per andare a regime delineando i criteri per la realizzazione di una rete di impianti di videosorveglianza che mettano in tempo reale le immagini captate dagli occhi elettronici a disposizione delle forze dell’ordine.

Si tratta, in breve, di un’applicazione che consente la mappatura e la geolocalizzazione immediata degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nell’intero territorio comunale attraverso una gestione integrata che riduce i tempi di intervento e contribuisce a rendere più efficace l’attività di presidio e monitoraggio del territorio.

Lo scopo è quello di utilizzare nel più breve tempo possibile le immagini registrate da videocamere pubbliche e private al fine di fornire uno strumento in grado di velocizzare al massimo le attività investigative. Sono previsti incentivi per gli operatori commerciali intenzionati ad installare nuove telecamere private che verranno poi mappate all’interno del sistema a disposizione delle forze dell’ordine.

Il progetto, in sinergia con la Questura e fortemente sostenuto dal Sindaco avv. Bernardo Lodispoto e dall’Assessore alla Sicurezza Stefania Ballarino, ha incassato la piena adesione da parte degli operatori turistici e commerciali: «Un territorio protetto - dichiara il Sindaco Lodispoto - è un valore aggiunto per la valorizzazione delle nostre risorse turistiche e per la tutela delle imprese e delle persone. Sono lieto di constatare che, nel giro di pochi giorni, numerosi operatori hanno già avviato i contatti con il Comando di Polizia Locale per aderire alla rete BATCAM. L’estate si apre dunque all’insegna dell’alleanza tra tecnologia, imprese e legalità. Colgo l’occasione per sottolineare che anche per quest’anno è stata confermata la postazione mobile della Polizia di Stato in Piazza Libertà ed è stato previsto un massiccio presidio del territorio da parte delle Forze dell’Ordine che da oggi, grazie alla sinergia fra istituzioni ed operatori commerciali, hanno un’arma in più contro la criminalità».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO