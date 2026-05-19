Trinitapoli in corsa: torna l’evento che unisce sport, territorio e partecipazione

TRINITAPOLI - Sport, aggregazione e valorizzazione del territorio saranno i protagonisti della 14ª edizione della “Trinitapoli in corsa”, in programma domenica 24 maggio con partenza alle ore 9 dal Palazzetto dello Sport “Sandro Pertini”.

L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza del vicesindaco Cosimo Damiano Muoio, della consigliera comunale Anna Colia, del presidente dell’ASD Atletica Trinitapoli Savino Nanula e del delegato FIDAL Master BAT Vincenzo Introna.

La manifestazione, valida come Campionato Provinciale FIDAL BAT per la 5ª Tappa del Trofeo degli Ulivi 2026, coinvolgerà atleti master, famiglie, giovani e appassionati di running. Previsto un percorso di poco inferiore ai 10 chilometri: dopo un primo tratto cittadino di 1,6 km, i partecipanti attraverseranno la zona umida fino all’arrivo presso il Palazzetto dello Sport.

Particolare attenzione sarà riservata anche al settore giovanile, con attività dedicate ai bambini dai 4 agli 11 anni. La corsa sarà aperta inoltre ai non competitivi.

A supportare i runner lungo il tracciato sarà presente il gruppo Pacer Tribe, con nove differenti ritmi gara pensati per ogni livello di preparazione. L’iniziativa sarà accompagnata da musica, animazione e momenti di intrattenimento, trasformando la giornata in una vera festa dello sport e della condivisione. Previsto anche un ampio parcheggio a pochi metri dalla partenza.

GAETANO DALOISO