La Città di Margherita di Savoia premiata per la dodicesima volta con la Bandiera Blu

MARGHERITA DI SAVOIA - È stata consegnata quest’oggi, nelle mani del Sindaco avv. Bernardo Lodispoto e dell’assessore al Turismo dott.ssa Francesca Santobuono, la dodicesima Bandiera Blu nella storia della Città di Margherita di Savoia.

Il riconoscimento viene annualmente conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle spiagge che tutelano una gestione ecosostenibile del territorio e delle sue risorse ambientali, rispettando tanto i criteri imperativi quanto i servizi essenziali, secondo criteri di anno in anno sempre più selettivi.

«La conferma della Bandiera Blu - dichiara il Sindaco Lodispoto - premia la qualità delle nostre acque, che rappresenta il fondamento principale per valorizzare le imprese turistiche del nostro territorio, ma anche l’impegno della nostra amministrazione nell’accreditare la città di Margherita di Savoia all’interno dei circuiti turistici di maggior pregio. Per l’occasione rivolgo un ringraziamento particolare all’istruttore della pratica, geom. Renato Cadura, per l’impegnativo lavoro svolto. Un grazie va naturalmente rivolto a tutti gli operatori balneari della nostra città che lavorano per offrire a turisti e residenti un servizio di prima qualità. Nei prossimi giorni verrà fissata la data per la cerimonia ufficiale: noi, come amministratori pubblici, stiamo facendo la nostra parte, ma è necessario il contributo di tutti e un forte senso di responsabilità e di appartenenza per affermare Margherita di Savoia tra le località di villeggiatura più ambite, apprezzate e accessibili per le famiglie».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO