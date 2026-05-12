Trinitapoli Job Day, imprese e cittadini a confronto per favorire nuove opportunità occupazionali

TRINITAPOLI - Creare un collegamento concreto tra imprese e cittadini in cerca di occupazione, favorendo nuove opportunità professionali e rafforzando il rapporto tra il mondo produttivo e il territorio. Con questo obiettivo si è svolto, nella giornata dell’11 maggio scorso presso l’Auditorium dell’Assunta, il “Trinitapoli Job Day”, iniziativa promossa dal Comune di Trinitapoli in collaborazione con AKA nell’ambito del progetto “Punti Cardinali for Work”.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra aziende del territorio, cittadini e operatori del settore, offrendo occasioni di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. Nel corso della giornata le imprese partecipanti hanno presentato la propria realtà produttiva, incontrato candidati e svolto colloqui conoscitivi negli spazi dedicati, mentre i cittadini hanno potuto consegnare il curriculum vitae, approfondire le opportunità occupazionali disponibili e dialogare direttamente con le aziende presenti.

Ai saluti istituzionali hanno preso parte il sindaco Francesco di Feo, l’assessore alle Politiche sociali Maria Rosaria Capodivento e la funzionaria dell’Ufficio Servizi sociali Miriam Latella.

Nel suo intervento, l’assessore Maria Rosaria Capodivento ha sottolineato il valore delle politiche attive del lavoro e delle iniziative rivolte all’inclusione sociale. «L’Amministrazione Comunale ha messo al centro quelle che sono le politiche sociali e del lavoro per dare dignità ai nostri cittadini», ha dichiarato l’assessore Capodivento, evidenziando l’importanza di strumenti concreti a sostegno dell’occupazione.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Francesco di Feo, intervenuto all’apertura dei lavori: «Il lavoro rappresenta uno strumento fondamentale di crescita personale e collettiva. Come Amministrazione continuiamo a promuovere occasioni di incontro tra imprese e cittadini, creando reti e opportunità che possano contribuire allo sviluppo del territorio e al futuro dei nostri giovani».

Attraverso il “Trinitapoli Job Day”, il Comune di Trinitapoli conferma il proprio impegno nel sostenere percorsi di inclusione e politiche attive del lavoro, promuovendo iniziative capaci di mettere in rete istituzioni, imprese e comunità locale.

GAETANO DALOISO