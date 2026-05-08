Trinitapoli sperimenta il mercato serale del sabato: dal 6 giugno, al via il nuovo appuntamento estivo tra commercio, socialità e valorizzazione del territorio

TRINITAPOLI - Prenderà il via sabato 6 giugno 2026 la sperimentazione del mercato settimanale serale estivo di Trinitapoli, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale insieme agli operatori commerciali e alle associazioni di categoria, con l’obiettivo di valorizzare il commercio locale e animare le serate estive cittadine.

Il progetto è stato condiviso nel corso di un incontro tenutosi nella Sala consiliare del Comune, presieduto dall’assessore alle Attività produttive Giovanni Landriscina, in rappresentanza del sindaco Francesco di Feo. Presenti anche il responsabile del SUAP Antonio Parente, l’addetta al servizio Angela Andriano e gli agenti della Polizia Locale Nicola Patruno e Nazareno Muriglio. Al tavolo hanno partecipato inoltre le organizzazioni di categoria Confesercenti BAT, Confcommercio Foggia, CasAmbulanti e il delegato G.O.I.A.

La scelta del sabato sera nasce dall’esigenza di evitare la consecutività con il tradizionale mercato settimanale del lunedì. Una soluzione condivisa con gli operatori del settore per garantire una migliore organizzazione del lavoro e, allo stesso tempo, offrire alla cittadinanza un appuntamento capace di coniugare commercio, socialità e vivibilità urbana. «Un mercato serale insolito, in una giornata insolita ma anche accattivante», ha dichiarato Savino Montaruli di CasAmbulanti, evidenziando come la formula del sabato rappresenti «un’alternativa che spero venga colta sia dagli operatori che dai consumatori».

La serata inaugurale del 6 giugno sarà arricchita anche dal format “Mercato Pulito” promosso da CasAmbulanti-UniPuglia, insieme ad attività collaterali pensate per rendere l’evento non soltanto commerciale, ma anche occasione di aggregazione e intrattenimento.

L’assessore Landriscina ha sottolineato il lavoro svolto in sinergia con associazioni e operatori: «Abbiamo costruito un programma condiviso, capace di rendere l’estate 2026 ancora più attrattiva per la nostra comunità. Sarà un’iniziativa che unirà economia, partecipazione e promozione del territorio». Sulla stessa linea il sindaco Francesco di Feo, che ha definito il mercato serale «un segnale concreto di attenzione verso il commercio locale e la vivibilità della città».

Nelle prossime settimane il Comune renderà noto il calendario completo degli appuntamenti estivi e il programma degli eventi collaterali collegati all’iniziativa.

Redazione CorriereOfanto.it