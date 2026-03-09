Canosa di Puglia, arriva l’app “Riciclario”: l’assistente digitale che guida i cittadini nella raccolta differenziata

CANOSA DI PUGLIA - Arriva anche sui dispositivi mobili uno strumento pensato per semplificare la gestione quotidiana dei rifiuti domestici. Si chiama Riciclario ed è l’applicazione che aiuta i cittadini ad orientarsi tra calendari di raccolta, modalità di conferimento e servizi ambientali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata e favorire comportamenti più sostenibili.

Disponibile gratuitamente per smartphone e tablet sugli store digitali, l’app consente di avere sempre a portata di mano tutte le informazioni utili sul servizio di igiene urbana del proprio Comune. Una volta scaricata, è sufficiente selezionare la città e il proprio indirizzo per accedere ai contenuti personalizzati relativi alla zona di residenza.

Tra le principali funzionalità dell’app c’è il dizionario dei rifiuti, uno strumento pensato per rispondere al dubbio più frequente dei cittadini: dove conferire un determinato oggetto. Digitando il nome del materiale o del prodotto, l’app indica immediatamente il contenitore corretto per la raccolta differenziata. Accanto a questo servizio, Riciclario mette a disposizione anche il calendario aggiornato dei ritiri porta a porta, con promemoria e informazioni sulle modalità di esposizione dei rifiuti.

L’applicazione integra inoltre una sezione dedicata ai centri comunali di raccolta, con indicazioni su orari di apertura e posizione, e offre la possibilità di consultare informazioni utili sui servizi ambientali attivi sul territorio. In alcune configurazioni permette anche di inviare segnalazioni o richieste direttamente al gestore del servizio.

Lo strumento digitale nasce con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dei servizi di raccolta e favorire un rapporto più diretto tra cittadini, Comuni e aziende che gestiscono l’igiene urbana. Attraverso l’app, infatti, è possibile ricevere aggiornamenti, comunicazioni e indicazioni operative in tempo reale, contribuendo a rendere più efficiente l’intero sistema di gestione dei rifiuti.

Per facilitare l’utilizzo dell’applicazione, l’Ente comunale ha inoltre pubblicato sui propri canali social un video-tutorial che illustra le principali funzioni e le modalità di installazione.

L’invito rivolto ai cittadini è semplice: scaricare l’app e utilizzare lo smartphone come un alleato quotidiano per una raccolta differenziata più corretta, semplice e consapevole.

