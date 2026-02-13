Il presidente Lodispoto incontra l’assessore regionale Ciliento: “Confronto proficuo, a lavoro per tutelare ambiente e salute dei cittadini”

ANDRIA - «Oggi ho incontrato l’assessore regionale Ciliento per avviare un percorso comune nella risoluzione delle criticità ambientali di competenza della Provincia. È stato un incontro molto proficuo e ringrazio l’assessore per la celerità con cui è stato fissato.

Come è noto, avevo formulato nei mesi scorsi un’istanza per fare un focus sulla questione degli impianti di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi. Una richiesta che scaturiva da un confronto con i sindaci del territorio, dal quale era emersa la preoccupazione per i possibili impatti ambientali dovuti all’assetto degli impianti di gestione e di trattamento dei rifiuti non pericolosi.

Con l’assessore Ciliento oggi abbiamo definito obiettivi e tempi, e sono sicuro che potremo fare un buon lavoro, con risultati concreti a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini».

Nota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto