Antonio Delvecchio protagonista ai Campionati Pugliesi IFBB: tre podi e qualificazione agli eventi nazionali di Roma

MARGHERITA DI SAVOIA - Tre podi in una sola giornata. Antonio Delvecchio, titolare della palestra Fitness Project di Margherita di Savoia, ha firmato una prestazione di rilievo ai Campionati Regionali Pugliesi IFBB, disputati domenica 17 maggio presso il Teatro “Tito Schipa” di Gallipoli. L’atleta ha conquistato il 1° posto nella categoria Men’s Physique Beginners e ha ottenuto il 2° posto nelle categorie Men’s Physique Over 40 e Men’s Physique -178 cm.

La competizione, inserita nel calendario federale IFBB e aperta ad atleti provenienti da tutta Italia, e non soltanto dalla Puglia, rappresenta uno degli appuntamenti più qualificati della stagione dedicata al bodybuilding e alla cultura fisica, nonché una selezione ufficiale per l’accesso agli eventi nazionali del circuito.

Il primo posto nella categoria Men’s Physique Beginners rappresenta il risultato di maggiore prestigio della giornata. Si tratta di una disciplina che valuta l’atleta non esclusivamente sulla massa muscolare, ma sull’insieme delle qualità estetiche e fisiche, come armonia, proporzioni, definizione e presenza scenica. Criteri nei quali Delvecchio è riuscito a distinguersi, convincendo la giuria e conquistando il vertice della categoria.

Alla base della prestazione vi è stato un lavoro di preparazione strutturato e condotto con rigore dal coach dott. Massimo Prencipe del team Max Trainer Body Sculpture, che ha seguito l’atleta in ogni fase del percorso, dall’impostazione di allenamenti mirati fino alla definizione di una nutrizione specifica e accuratamente programmata, elemento determinante per raggiungere l’elevato livello di definizione fisica mostrato sul palco durante la competizione.

I risultati conseguiti a Gallipoli valgono la qualificazione a due competizioni nazionali in programma a Pomezia: il GP Roma del 13 giugno 2026 e la Diamond Cup Roma del 14 giugno 2026, entrambe parte del calendario ufficiale IFBB Italia e tra gli appuntamenti più attesi della stagione agonistica nazionale.

Per il Fitness Project di Margherita di Savoia, realtà sportiva radicata sul territorio e impegnata nella promozione dell’attività fisica e della preparazione atletica, il traguardo raggiunto da Delvecchio rappresenta una conferma concreta della qualità del lavoro svolto. L’atleta si prepara ora ad affrontare il palcoscenico nazionale con l’obiettivo di rappresentare al meglio il territorio nelle prossime competizioni federali.

GAETANO DALOISO