Trinitapoli, il maltempo rallenta manutenzione del verde e disinfestazioni. Il Comune conferma la prosecuzione degli interventi sul territorio

TRINITAPOLI - Proseguono gli interventi di manutenzione del verde pubblico, le attività di disinfestazione e i lavori nell’area cimiteriale sul territorio comunale di Trinitapoli. A fare il punto della situazione è l’Amministrazione comunale attraverso una nota diffusa dall’assessorato all’Ambiente, Ecologia, Verde Pubblico e Servizi Cimiteriali guidato dall’assessora Tonia Iodice.

Nel comunicato viene evidenziato come le condizioni meteorologiche delle ultime settimane abbiano inevitabilmente rallentato parte delle attività programmate. Le piogge persistenti dell’intero periodo invernale e i frequenti temporali avrebbero infatti favorito la crescita delle erbe infestanti e la proliferazione degli insetti, rendendo più complessa la gestione ordinaria del territorio.

Nonostante le difficoltà legate al maltempo, l’Ufficio del Verde e l’impresa incaricata starebbero proseguendo gli interventi quotidiani su aiuole, marciapiedi, aree verdi e spazi pubblici, con una programmazione costantemente rimodulata in base all’andamento climatico. (Foto)

Particolare attenzione viene riservata anche alle attività di disinfestazione. L’assessorato precisa che i trattamenti vengono effettuati seguendo una calendarizzazione definita, ma necessariamente subordinata alle condizioni meteorologiche. “Effettuare una disinfestazione durante la pioggia significherebbe vanificare completamente il trattamento, con conseguente spreco di risorse pubbliche e inefficacia del servizio”, si legge nella nota.

Interventi sono stati eseguiti anche nell’area cimiteriale, dove si è proceduto con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per consentire agli operatori di svolgere le attività in sicurezza, il cimitero è stato temporaneamente chiuso al pubblico. Le operazioni hanno interessato sia le aree interne che quelle esterne, oltre alla pulizia del sovrappasso del cavalcavia per San Ferdinando di Puglia, utilizzato quotidianamente da numerosi cittadini per raggiungere il cimitero a piedi.

L’assessora Tonia Iodice, ricondividendo il comunicato sui social, è intervenuta anche sul dibattito sviluppatosi attorno alla gestione del verde pubblico e dei servizi ambientali. “Non si può strumentalizzare un fenomeno naturale, perché di fronte alla forza della natura l’uomo ha inevitabilmente le sue limitazioni”, ha scritto Iodice, invitando ad evitare “informazioni errate, denigratorie o strumentali” che rischierebbero di alimentare sfiducia e confusione nella cittadinanza.

L’Amministrazione comunale conferma quindi la prosecuzione degli interventi previsti, assicurando attenzione costante ai servizi ambientali e al decoro urbano, nonostante le difficoltà causate dal maltempo che continua a interessare il territorio di Trinitapoli.

LUCIA DARGENIO