Protocollo d’intesa tra i Comuni di Canosa di Puglia e Lavello per la valorizzazione delle borgate di Loconia e Gaudiano

CANOSA DI PUGLIA - Un protocollo d’intesa tra i Comuni di Canosa di Puglia e Lavello per valorizzare le borgate di Loconia e Gaudiano e rafforzare la collaborazione istituzionale tra i due territori. L’accordo sarà formalizzato in occasione della terza edizione del “Primo Maggio di Loconia”, evento che si svolgerà nella borgata canosina e che segnerà l’avvio di un nuovo percorso condiviso sul piano culturale, turistico e agroalimentare.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Canosa in collaborazione con il gruppo “Primo Maggio Loconia”, l’associazione “Musico 24” e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo e dell’Assessorato agli Eventi del Comune di Canosa di Puglia, rappresenterà il momento simbolico della sottoscrizione del protocollo tra i sindaci Vito Malcangio e Pasquale Carnevale.

L’intesa punta alla promozione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e agroalimentare delle due borgate, Loconia e Gaudiano, con l’obiettivo di costruire un’identità territoriale condivisa legata al paesaggio agrario dell’Ofanto e alle tradizioni rurali locali. Tra le finalità principali vi sono il rafforzamento dei legami comunitari tra le popolazioni e il contrasto allo spopolamento delle aree rurali interne.

Particolare attenzione sarà riservata alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del territorio, come la percoca PAT, la filiera olivicola con le cultivar coratina e ogliarola, oltre alle produzioni vitivinicole, orticole e cerealicole. La sinergia tra i due Enti mira a generare ricadute positive in termini di sviluppo economico, identità territoriale e tutela delle tradizioni, anche attraverso eventi, sagre e percorsi enogastronomici condivisi.

In questo contesto si inserisce la terza edizione del “Primo Maggio di Loconia”, che prenderà il via dalle ore 11 e proseguirà fino a tarda sera con un programma rivolto a tutte le fasce d’età. Previsti artisti, animazione, stand enogastronomici, aree espositive e attività sportive, con sessioni di fitness curate da personal trainer, arti marziali, calcio e pallavolo.

Non mancherà un’area kids dedicata alle attività ludiche e ricreative per bambini e famiglie. Nel pomeriggio spazio alle live band, con l’annuncio imminente del gruppo principale ospite dell’evento, mentre in serata il programma proseguirà con dj set e le esibizioni di numerosi artisti locali in una lunga maratona musicale. Anche quest’anno saranno attivate navette gratuite da e per Loconia, i cui dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.

«La festa del Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori che verrà svolta nuovamente nella Borgata di Loconia - spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Saccinto - rappresenta un momento di festa e condivisione collettiva dei valori di questa ricorrenza, a cui quest’anno abbiamo coniugato la valorizzazione del paesaggio di Loconia con il contributo del Comune di Lavello. La sottoscrizione del protocollo d’intesa mira a valorizzare l’identità storica e paesaggistica delle due Borgate. Seguiranno, pertanto, ulteriori momenti di condivisione collettiva anche nella frazione di Gaudiano».

Sulla stessa linea il presidente della Pro Loco, Elia Marro: «Il lavoro di squadra, l’unione d’intenti pagano sempre. Ancora una volta, la nostra associazione è in prima linea per dare vita a un appuntamento ormai consolidato, nonché esempio di collaborazione fra pubblico e privato. Non mancheranno le novità, grazie a tutti coloro i quali si stanno spendendo per la buona riuscita della manifestazione».

GAETANO DALOISO