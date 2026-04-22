Grandinata nel Basso Ofantino e nell’agro di Castel del Monte: Andrea Ferri (FdI) incontra il direttore generale di Agea, Fabio Vitale

BARI - Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Andrea Ferri, ha incontrato nella giornata odierna a Roma, presso la sede nazionale di AGEA (Agenzia Governativa per le Erogazioni in Agricoltura), il Direttore Generale Fabio Vitale, per rappresentare la situazione di forte criticità determinata dalla violenta grandinata che ha colpito il territorio del Basso Ofantino e l’area di Castel del Monte, con particolare riferimento ai comuni di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. Nel corso del confronto istituzionale è stato evidenziato l’impatto dell’evento atmosferico sulle colture agricole e sulle imprese del territorio, con danni significativi che rischiano di compromettere l’intera annata produttiva.

“Questa mattina, nel corso di un incontro istituzionale già programmato a Roma, ho avuto modo di confrontarmi con il Direttore Generale di AGEA, Fabio Vitale, portando alla sua attenzione quanto accaduto nelle scorse ore nell’area di Castel del Monte e nei comuni del Basso Ofantino. Una grandinata violenta ha provocato, in pochi minuti, danni ingenti alle colture, mettendo in seria difficoltà numerose imprese agricole e compromettendo un’intera annata di lavoro. Ho rappresentato con chiarezza la gravità della situazione, evidenziando come gli agricoltori rischino oggi di pagare il prezzo più alto per un evento improvviso e devastante. Il Direttore Vitale ha preso in carico quanto segnalato, assicurando che AGEA interverrà, per quanto di propria competenza e nel rispetto del quadro normativo vigente, a sostegno degli operatori colpiti. Confido che anche il Governo nazionale, tramite il Ministero dell’Agricoltura, possa attivare ogni misura utile per sostenere chi sta affrontando questa emergenza. È necessario garantire una risposta concreta e tempestiva: gli agricoltori non possono e non devono essere lasciati soli. A loro va la mia piena solidarietà e l’impegno a seguire da vicino l’evoluzione della vicenda, affinché arrivino risposte rapide ed efficaci.”

Press Regione Puglia